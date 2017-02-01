欧元区1月制造业PMI终值创下近六年最高

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月1日 - 周三公布的一项调查显示，1月欧元区制造业活动提速至近六年最快，制造业者信心创至少是2012年中期以来最高。
调查还突显了通胀压力的上升，这是欧洲央行(ECB)官员所乐见的状况。ECB一直苦于让物价以他们希望的速度上涨。
IHS Markit欧元区1月制造业PMI终值从12月的54.9升至55.2。高于50的数据表明有所增长，早先的初值为温和升至55.1。
产出分项指数持稳于12月的56.1，为2014年4月以来最高水平。
“欧元区制造业今年开局强劲，”IHS Markit首席商业分析师Chris Williamson说道。
制造业者的看法更加乐观。未来产出分项指数从63.7升至66.9，为2012年7月开始收集数据以来的最高水平。
“对未来一年的乐观看法升至欧债危机以来最高，这表明尽管英国退欧以及荷兰、法国和德国即将大选导致政治不确定性升高，但企业信心仍保持高涨，”Williamson称。
“通胀压力也在增强。成本和物价上升很大程度上与汇率贬值和全球大宗商品价格上涨有关。不过，同样有迹象显示供不应求，暗示核心通胀压力可能暂时加剧。”(完)
(编译 李春喜/王琛/王兴亚；审校 张明钧/于春红/蔡美珍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。