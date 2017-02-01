欧元区1月制造业PMI终值创下近六年最高

路透伦敦2月1日 - 周三公布的一项调查显示，1月欧元区制造业活动提速至近六年最快，制造业者信心创至少是2012年中期以来最高。

调查还突显了通胀压力的上升，这是欧洲央行(ECB)官员所乐见的状况。ECB一直苦于让物价以他们希望的速度上涨。

IHS Markit欧元区1月制造业PMI终值从12月的54.9升至55.2。高于50的数据表明有所增长，早先的初值为温和升至55.1。

产出分项指数持稳于12月的56.1，为2014年4月以来最高水平。

“欧元区制造业今年开局强劲，”IHS Markit首席商业分析师Chris Williamson说道。

制造业者的看法更加乐观。未来产出分项指数从63.7升至66.9，为2012年7月开始收集数据以来的最高水平。

“对未来一年的乐观看法升至欧债危机以来最高，这表明尽管英国退欧以及荷兰、法国和德国即将大选导致政治不确定性升高，但企业信心仍保持高涨，”Williamson称。

“通胀压力也在增强。成本和物价上升很大程度上与汇率贬值和全球大宗商品价格上涨有关。不过，同样有迹象显示供不应求，暗示核心通胀压力可能暂时加剧。”(完)