欧元区投资者准备持有收益率为负的债券--调查

路透伦敦3月19日 - 荷兰银行针对50家投资者的一项调查显示，绝大多数投资者表示准备持有或投资负收益债券，因为存在这样做的硬性规定，同时也有一些投资者认为收益率可能还会进一步走低。

本次调查的50位受访者主要为欧元区的基金公司、银行、保险公司和养老基金，以及欧元区以外一些国家的央行。调查进行时间恰好在欧洲央行上周启动1万亿欧元量化宽松购债计划之前。

将近半数受访者表示，不会把债券卖给欧洲央行，还有30%受访者表示他们这样做时会不情愿，或者只会以高价卖出。

欧洲央行购债行动已经让欧元区大约三分之一的公债收益率降至负水准。

摩根大通分析师估计，随着欧洲央行上周启动量化宽松政策，其购债计划所针对的8,000亿欧元两年至30年期德国公债中，已有多达20%债券的收益率甚至低于负0.2%，而低于这个水准欧洲央行便不会购买。

只有约10%的受访者预计，10年期德国公债的收益率将降至零下方，大多数受访者认为10年期德债收益率到年底时会上升，尽管升幅不大。大部分人认为年底收益率会在0-0.30%之间。

在美国暗示不急于加息之后，10年期德债收益率周四触及0.165%的纪录低点。该档收益率是欧元区借贷成本参考的指标。

接受调查的投资者几乎没人表示，他们会随意改变投资授权，主要障碍是内部风险限制和监管规定。

微弱多数的受访者预计，欧洲央行的量化宽松计划将在明年年底明显提振通胀，但绝大多数人认为，届时通胀率仍将远远低于该央行制定的接近但略低于2%的目标。欧元区上月整体通胀率为负0.3%。

“另外，很少有受访者认为欧元区会出现通缩，这可以被认为是欧洲央行的成功之处，”荷兰银行的分析师在提到上述调查时称。(完)

(编译 郑茵/汪红英；审校 白云)

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