《信报》：欧债最危时刻 共同债券势在必行

11月28日

在欧洲主权降级浪潮摇撼下,欧债危机如今滑入极度关键又高危的时刻.继葡萄牙、匈牙利後,标普上周五再下一城,调低比利时主权评级.目前欧债危机波及面之广,银行系统性风险一触即发之危,使欧罗体系抵溃败的临界点,通过发行欧罗区共同债券,已成为唯一选择.换言之,欧罗体系如今已走到一是实行紧密的"财政联盟",一是选择欧罗体系分崩离析.

如今提出发行欧罗债券作为终极手段,把成员国债务共同化,若没有财政整合统一、定出须严格遵守的财政纪律及制度,德法反对是必然之举,因为发行欧罗债券,势必加大德法等信用评级高国家的融资成本,在财政整合前,发债便等於德法等强国,要为欧猪弱国的债务埋单.

欧洲经历了普法战争及两次世界大战的惨痛蹂躏,政治精英殚尽心思,设计区域一体化,以摆脱百多年来"复仇─战争"恶性循环的魔咒,并以货币联盟走到目前阶段,欧罗体系崩溃不仅是一场金融失败,更是欧盟一次严重的政治挫折.

发行欧罗区共同债券,会催生欧洲的财政联盟.目前,德国反对,若从博弈角看,是冀藉此实现强化欧罗稳定公约的要求.事实上,德国从欧洲货币联盟之中,也并非只有损而无利.

作为出口大国,如果货币单位不是欧罗而是马克,德国货币的升值压力恐怕也会十分巨大,削弱德国的经济和出口竞争力.上周德国标售总值60亿欧罗10年期国债,只卖出37亿欧罗,需求疲弱.

拍卖後,德国10年期国债利率升逾2厘,高於美国10年期国债,反映若不再及时把欧债之火扑灭,德国最终也会惹火焚身.照形势看,若发行欧罗债券无法推进,议而不决,欧罗体系恐怕将随.核心国的衰颓而兵败如山倒.目前发行共同债券的阻力,是德国坚持先确立财政整合基础,从整合到统一财政部,形如组成欧洲合众国,国家利益纠缠,过程绝不会顺利.

目前欧债危机的严重性,是否足以说服成员国的选民作出历史性抉择,迄今仍有疑问,但从欧洲外部角度看,不仅欧洲联盟走到了历史十字路口,欧罗体系的存废,也到了千钧悬於一发的地步.