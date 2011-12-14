救欧元之痛使欧洲经济明年前景黯淡

12月9日在罗马市中心一家市场拍到的图片。 REUTERS/Max Rossi

* 经济前景黯淡,政策引人关注

* 荷兰经济濒临衰退

* 德国支持财政撙节与结构性改革双管齐下

全球经济记者 魏伦 编译 程琳/艾茂林

路透伦敦12月13日电---欧洲明年经济前景实在是太过黯淡,反倒可能让使欧元备受煎熬的2011年成为美好回忆.

欧元区领导人达成财政约定,旨在为欧元区打下更加牢固的长期根基,与此同时,也将17个成员国绑上了漫漫撙节长路.

德国坚持要求采取严格的预算规定,因此尽管会加重景气滑坡,但从政治角度仍可预见到政策紧缩的前景.加之债市毫不退让,收紧政策或许是不可避免的结果.

不过一些分析师认为,决策上的风险加大欧元区减债过程的难度.

首先是因为迅速削减赤字成为首要任务,而促进经济增长的改革则退居次席.其次是因为在修正欧元区经常帐失衡的过程中,那些背负债务和赤字的二线国家被要求肩负起比债权国和盈余国更大的负担.

彼得森国际经济研究所主管Fred Bergsten称:"情况已经明朗一段时间了,以德国为首的比较强健的欧洲北部国家,需要停止收紧经济政策,并且采取至少是比较温和的扩张性政策."

Bergsten并称,继上周降息25个基点後,相信欧洲央行将很快再次分两次分别降息25个基点.

"在公开讨论时,过度侧重考虑撙节问题,"Bergsten在电话会议上对记者称,"如果欧洲陷入深度衰退,无论是经济还是政治上,调整计划显然就更难展开,所以欧洲需要给他们目前为止的重点活动--金融工程当中加入促增长成分."

**荷兰滑坡**

为政府提供建议的荷兰经济政策分析局(Bureau for Economic Policy Analysis,CPB)周二预测,该国经济明年或将萎缩0.5%,凸显出经济前景恶化之快.就在9月中旬,该机构还预计2012年经济增长1.0%.

CPB还上修2012年预算赤字预估,由与GDP之比的2.9%调高至4.6%,高於欧元区领导人上周达成的3%的上限,彰显出经济滑坡对公共财政影响之恶劣.

Lombard Street Research分析师Dario Perkins指出,德国及其盟友法国提出的财政紧缩,根本是解决债务危机的错误方法.西班牙和爱尔兰目前都债台高筑,而按他们2008年衰退前的水平,都能轻松遵守新的财政规定.

Perkins在报告中称,财政协议也没有着手处理欧元区未来失衡及其中暗含的债务流动问题.

"结构、竞争力和贸易方面依然存在深度失衡.财政撙节非但无助於改善这些问题,还无意中鼓励了经济萧条与通缩."Perkins写道.

其实,撙节措施只会加剧经济疲弱,导致出台进一步财政紧缩."希腊的经历已经很清楚地证明了这一点,很难想像同样的政策用在其它欧洲国家身上何以能产生更好的结果,"他说.

**结构性改革**

德国总理梅克尔周二称,欧元区在关注预算纪律的同时,也需要聚焦经济增长,这暗示德国预计经济会严重放缓.智能能源网和农村宽带网这两个领域的投资,或可助经济一臂之力.

但对於德国来讲,恢复经济增长的主要途径是通过结构性改革来解决经济中的基本弱点,比如教育水平不足和严厉的劳动法.从根本上讲,对社会基本结构实行深层次改革是一项长期任务.

"需要花上许多年的时间.比如提高人力资本的质量,三年时间是不够的,"巴克莱资本分析师Antonio Garcia Pascual说.

加拿大央行总裁卡尼指出,缩小债务国与债权国竞争力差距的一个办法,是大幅调整相对通胀率,以此压低较弱国家的实质汇率.

简言之,为欧元区的平衡着想,外界可能会要求德国抛开内心对通胀的恐惧.

"然而,欧元区二线国家持续通缩与核心国家通胀升高的局面,恐怕也不见得会一战後1920和1930年代金本位制下英美的情况好到哪里去,"卡尼周一在多伦多称.

鉴於欧洲没有别的短期调整方案可用,卡尼称财政紧缩与结构性改革双管齐下将意味着薪资下滑、失业高企以及信贷紧张.

"相对工资有必要经历一个持续调整过程,暗示欧元区多达三分之一国家的生活水平将大幅下降,"他说.

对於这种长期不景气的策略,债市投资者和选民们会买账吗?Lombard Street Research的Perkins表示怀疑.他认为,公债标售失败或经济数据疲弱会触发市场剧烈波动,进而迫使决策者采取激进措施.

"如果德法真的认为财政联盟是唯一的解决方案,那他们必须准备好为之付出代价.如果他们不买单,欧洲央行就不得不付账.更可能出现的情形是,一些国家最终将意识到财政撙节这种死亡漩涡是徒劳无益的,然後决定跟欧元区说再见,"他写道.(完)