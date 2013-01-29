欧元兑美元攀升至14个月高位 静待美联储利率决定

* 欧元兑美元触及略低于1.35美元的2011年12月以来最高

* 日圆兑美元进一步远离两年半低位

* 本周将举行美联储政策会议,并会出炉美国GDP和非农就业报告

路透纽约1月29日 - 欧元兑美元周二触及14个月高位,在过去四个交易日中三日上扬,因欧元区前景改善,且预期美国联邦储备委员会(FED,美联储)将在一段时间内保持超宽松货币政策.

德国经济数据,以及显示欧洲的银行可能已度过最艰难的时期的迹象,提升欧元区危机最严峻的时期已经过去的希望,推动欧元今年迄今累计攀升2%.

欧元稍早大涨至略低于关键阻力位和心理位1.35美元的水平.分析师预计,一旦欧元最终升穿该水准,将为其进一步升向1.3835美元开起大门.

美联储政策会议也是关注的焦点,美联储今天开始举行为期两天的政策会议.投资者预计,美联储今年将继续执行宽松货币政策,这对美元不利,因宽松政策增加了美元的供应.

"市场预期美联储将继续向金融系统注资,这对股市来说是个好消息,但对美元不利,"Everbank Wealth Management的联系首席投资长Chris Gaffney说.

"与之相对照,欧洲央行正在撤走部分刺激举措,且实际上,已走上了紧缩的道路,这与美国的情况有很大的不同."

欧元兑美元盘中攀升至2011年12月2日以来最高1.3497美元.最新最上扬0.3%,报1.3493美元.2月德国消费者信心小幅改善,从前一个月的5.7升至5.8,数据扶助提振欧元,因数据延续了德国消费者信心改善的趋势.

Gaffney还表示,尽管欧元区基本面总体仍然疲弱,但被美国财政问题所掩盖.

ActionForex.com的分析师表示,欧元的日内偏向是重拾升势,升穿1.3486美元并站稳将使欧元/美元延续此轮涨势,升至关键阻力位1.3790美元.他们还表示,只要守住了1.3264美元的支撑位,短期前景应该保持利好.

Action Economics表示,英国和德国账户的买盘扶助推动欧元的最新一轮涨势,但指出,自营账户和一家亚洲央行正寻求在1.35美元附近卖出.无法突破位于1.3500美元的期权界限也可能会限制动能.

**投资者出脱长期德债

Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示,投资者开始对持有欧元多头头寸更加有信心.

"在欧洲,德债收益率攀升应被视为一件好事.它表明投资者在出脱做多德国资产,做空欧洲其他国家资产的交易,"Borthwick说.他还指出,只要两年期以欧元为基础的互换利差继续收紧,欧元将继续走强.

今日公布的数据显示,美国1月消费者信心回落至逾一年最低,数据一经公布,欧元上扬,并触及日高.

除美联储政策会议外,投资者还关注将于周三公布的美国第四季GDP初值,以及将于周五出炉的1月非农就业报告.如果GDP数据不佳,将使美联储会继续执行宽松政策的预期升温,使美元承压.

美元兑日圆走软,进一步远离稍早触及的两年半高位,但分析师称,日圆弱势将重现,因投资者寻求逢跌买入美元.

美元/日圆回落0.2%,报90.64日圆,从周一触及的2010年6月以来的最高91.25日圆回落.交易商报告,期权障碍在91.50和92日圆.

欧元兑日圆升0.2%,报122.45日圆.

自11月中以来,市场基本被抛售日圆的一边倒交易所主导,因投资者预期,日本首相安倍晋三将向日本央行施压,迫使其采取更大力度的货币宽松政策以抗击通缩.

将于4月卸任的现任日本央行总裁白川方明预计将被对通胀持更温和立场的新任总裁所取代.新总裁可能进一步放宽政策,这给看空日圆提供了进一步的刺激.(完)

(编译 母红/张涛; 审校 李军)

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