欧元兑美元上涨 受欧元区银行业体系展示复苏迹象带动

* 欧元区银行业偿还ECB资金规模高于预期

* 德国企业信心数据引燃欧元需求

* 日圆低迷状态持续;日本官员为日圆政策辩解

路透纽约1月26日 - 欧元兑美元周五攀升至11个月高位,因市场愈发乐观认为欧元区债务危机最严重的时期已经过去,日圆兑美元则有望录得连续第11周下跌.

欧元兑日圆亦触及21个月高点,之前欧洲央行(ECB)表示银行下周偿还的1,370亿欧元贷款,规模高于预期,表明至少部分金融体系正在愈合.

"目前来看,似乎场内正盛行'买入欧元,卖出日圆'的交易."BrownBrothers Harriman资深外汇分析师Win Thin表示.

欧元兑美元上涨0.7%,报1.3469美元,盘中一度升至1.3479美元,是去年2月末以来的最高水平.本周欧元/美元上涨约1.2%.

一项调查显示德国企业信心好转,亦帮助支撑欧元强势,令其有望录得两周来最大单日涨幅.

欧洲央行是首个开始退出非传常规币政策的主要央行,而美国联邦储备委员会(美联储, FED)和日本央行正在买入公债刺激成长.

当一家央行开始买入资产,实际上导致资产负债表扩张的时候,该国货币通常会贬值,因为货币供应量增加.

三个月期欧元/美元基差互换周五报负17.5个基点,为20个月最低,反映出欧元区融资条件大大改善.

基差互换降低,表明美元需求下降和欧元区融资压力减弱.

分析师称,两年期德国公债收益率跳升至2012年3月迄今最高,并且是两年来第一次超过美国公债,表明收益率差正朝着对欧元有利的方向改变.

期权市场上,交易商报告称有欧元看多期权需求,尽管一个月期欧元/美元风险逆转指标周五仍显示略偏向欧元卖权.不过,这已经是2009年11月迄今最低欧元卖权水平.

美元兑日圆一度升至91.19日圆的2010年6月迄今最高水平,超过据报在90.75和91日圆的期权障碍.美元/日圆最新上涨0.8%,报91.07日圆.

本周,美元兑日圆上涨约1%,且自11月11日止当周以来,每周均走高.

11月中旬以来,有关日本新首相安倍晋三将迫使该国央行出台更加激进措施的市场预期,已经让日圆/美元重挫逾10%.许多人认为日圆还将续跌.

日圆大幅下跌已经让海外各国蹙眉.德国总理梅克尔周四称,日本令人担忧.但日本财务大臣麻生太郎周五表示,货币宽松政策旨在推动经济走出通货紧缩,而非操纵汇率.

法国巴黎银行在一份报告中称,日圆下跌动能仍较强劲,但海外政界人士和日本官员就日圆走弱不断发表声明,料会加剧其波动程度.

欧元兑日圆上扬1.5%,报122.61日圆,本周有望升高2.2%,为连续第七周上涨.稍早曾触及122.77,是2011年4月中旬以来最高水平.(完)

(编译 洪曦; 审校 母红)

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