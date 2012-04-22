欧元兑美元创下2月来最佳单周表现

* 乐观的德国企业景气判断指数和G20国家增资承诺使欧元获得支撑

* 下周欧元涨势可能消退,受累于法国举行大选及西班牙忧虑

路透纽约4月20日电---欧元周五可能创下2月以来最佳单周表现,因德国企业景气判断指数优於预期,但下周欧元涨势或将消退,因西班牙财政状况和法国大选成为关注焦点.

20国集团(G20)官员称,将承诺向国际货币基金组织(IMF)增加逾4,000亿美元的资源,以对抗欧债危机,欧元因此受到提振.上述细节後在G20公报中得到证实.

但西班牙10年期公债收益率本周内第三次升逾6%,这可能将使欧元陷於1.30-1.32美元区间.

"有很多关於IMF和G20以及可能获得更多资源的传言,"纽约CitiFX首席技术策略师Tom Fitzpatrick称.

纽约汇市尾盘,欧元/美元涨0.6%,至1.3216美元,触发1.3209美元上方的止损位後,一度触及两周高位1.3224美元.本周欧元累计涨1.1%,可能录得2月26日以来最大单周涨幅.

欧元/美元仍处於三周中性区间内,在长期熊市走势受到质疑前,欧元将大幅上涨,甚至升逾1.33美元,道明证券分析师称,"我们寻找逢高卖出的机会,"

德国4月Ifo企业景气判断指数升至109.9,预估为109.5.该数据明显是欧元稍早涨势的推动力.

这一数据是德国经济走势持续优於负债累累的南欧国家的最新迹象,凸现欧元区各国经济表现迥然不同.

近期对西班牙财赤、银行业及较差经济成长前景的担忧加剧,西班牙公债收益率升至7%的可能性增加,许多人认为这一水准是使借贷成本难以负担的转折点.

如果欧元/美元跌破1.30美元并站稳,那麽最终将打开欧元测试2012年低点1.2624美元的大门.

但多数分析师预计,在法国大选周日举行第一轮投票前,欧元将维持区间走势.金融市场担心总统大选中有望胜出的法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)所拥护的政策可能不利於法国经济.

奥朗德希望对100万欧元以上的收入徵收75%的所得税,他希望把这一政策推行多年.

"有人认为奥朗德希望推行的政策较为激进,不利於经济.可能对法国经济成长产生负面影响,目前欧洲不需要这样的政策,"Citi的Fitzpatrick称.

法国大选第二轮投票在5月6日,同一天希腊将举行大选,爱尔兰将於5月31日对财政政策进行公投,这使欧元易受打压.

美联储召开为期两天的会议後,投资者将关注周三的会後声明,以从中寻找美国经济前景的线索,预计声明不会有太大变动.

美国经济数据逊於预期及预计日本央行下周将采取更多宽松货币政策,使投资者不愿大量卖出欧元,买入美元或日圆.

日圆/美元徘徊在10个交易日内的最低水准附近,此前日本央行总裁白川方明称,在看到1%的通胀目标前,会持续采取强有力的货币宽松政策.

他的讲话巩固了认为该国央行将在4月27日会议上进一步放宽货币政策的预期.

美元/日圆报81.55日圆,使在4月10日触及的高位81.85日圆成为焦点.欧元/日圆一度触及两周高位108日圆,尾盘报107.80日圆,当日涨0.5%,远高於周一触及的两个月低位.

英镑/美元触及五个半月高点,英国强劲的零售销售数据使英央行将采取更多货币刺激措施的预期变淡.英镑/美元尾盘报1.6131美元,当日涨0.5%.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3221 1.3134 +0.66 +2.13 1.2945

美元/日圆 81.54 81.59 -0.06 +5.98 76.94

欧元/日圆 107.76 107.22 +0.50 +8.24 99.56

美元/瑞郎 0.9086 0.9151 -0.71 -3.09 0.9376

英镑/美元 1.6124 1.6051 +0.45 +3.79 1.5535

美元/加元 0.9915 0.9953 -0.38 -2.73 1.0193

澳元/美元 1.0377 1.0333 +0.43 +1.49 1.0225

欧元/瑞郎 1.2015 1.2022 -0.06 -1.06 1.2144

欧元/英镑 0.8195 0.8180 +0.18 -1.61 0.8329

新西兰元/美元 0.8187 0.8139 +0.59 +5.18 0.7784

美元/挪威克朗 5.7170 5.7415 -0.43 -4.34 5.9766

欧元/挪威克朗 7.5607 7.5437 +0.23 -2.29 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6825 6.7263 -0.65 -2.98 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8407 8.8424 -0.02 -0.82 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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