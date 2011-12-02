欧元兑美元连涨第四天

* 欧元受公债标售提振,随後将公布美国就业数据

* 法国总统萨科齐提出对欧元危机立场

* 欧洲央行总裁德拉吉称下行风险已经增强

* 美国ISM数据强劲,增强美国经济复苏的期望

路透纽约12月1日电---欧元兑美元周四连续第四日走强,若接下来的美国就业数据令风险胃纳进一步升温,欧元涨势或持续.

尽管西班牙和法国公债标售总体成功,令欧元受到提振,但交易商则偏向于将欧元涨势视为良好的抛售良机,据称投资者在周五至为关键的11月美国非农就业报告出炉前调整仓位.

"很长时间以来,美国经济复苏中一直欠缺就业增长,而现在就业增长势头不足以令失业率大降,"新泽西GFT Forex研究主管Kathy Lien表示.

她说,明年欧洲料仍旧陷入危机泥潭,美国经济成长恐将放缓,这就是美国联邦储备理事会(美联储,FED)还未放弃第三轮量化宽松政策想法的原因.

"尽管如此,若非农就业报告强劲,仍是可喜可贺,尤其在本周主要央行联手提供流动性之後."

西班牙以三笔总规模达37.5亿欧元的公债,规模在预期区间顶端,但得标收益率处於难以为继的水平.法国总计43.5亿欧元的数笔公债标售同样吸引良好需求.

路透数据显示,欧元兑美元触及1.3521美元高位.但纽约午盘涨势回吐,因华尔街股市微跌,且投资者在周五就业数据出炉前调整仓位.

投资者预期上月美国新增就业岗位为12.2万个,失业率将持稳於9.0%.若数字高於预期,或再次刺激风险胃纳,并提振欧元等风险货币.

欧洲央行总裁德拉吉暗示,如果政治领袖下周同意更严格控制17个欧元区成员国预算的话,欧洲央行准备更加积极对抗欧债危机.

法国总统萨科奇呼吁成立一个新条约,内容包含更严格财政纪律、支持受困国家的欧洲货币基金,以及在欧元区内的决策采多数决而非需经全体通过.

萨科奇并表示,他和德国总理梅克尔周一将会面,以规划将於12月9日欧盟峰会上提出的联合提案.

欧元兑美元上涨0.2%,报1.3464美元.

欧元周三在全球主要央行联手救市之後在电子交易平台EBS曾触及一周高位1.35337美元.

尽管投资人乐见周三主要央行的联合行动,但他们担心债务危机仍未获解决,政界人士找出解决方案的时间紧迫.

"过去数日欧元大幅波动,且有许多的事件风险,因此市场暂时歇息,并在美国重大就业数据前整固涨势."多伦多Scotia Capital外汇交易主管Steven Butler表示.

供应管理协会(ISM)美国制造业指数上升,引发市场的风险胃纳,同时强化美国正步上稳定复苏的看法.

美元指数.DXY下跌0.1%,报78.294,但脱离周三低点77.923,美元兑日圆上涨0.3%,报77.74日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3463 1.3441 +0.16 +0.64 1.3377

美元/日圆 77.74 77.50 +0.31 -4.20 81.15

欧元/日圆 104.60 104.21 +0.37 -3.71 108.63

美元/瑞郎 0.9154 0.9131 +0.25 -1.94 0.9335

英镑/美元 1.5693 1.5694 -0.01 +0.60 1.5599

美元/加元 1.0139 1.0192 -0.52 +1.73 0.9967

澳元/美元 1.0227 1.0275 -0.47 +0.24 1.0203

欧元/瑞郎 1.2323 1.2275 +0.39 -1.32 1.2488

欧元/英镑 0.8579 0.8563 +0.19 +0.08 0.8572

新西兰元/美元 0.7782 0.7796 -0.18 -0.12 0.7791

美元/挪威克朗 5.8036 5.7718 +0.55 -0.31 5.8218

欧元/挪威克朗 7.8131 7.7572 +0.72 +0.30 7.7895

美元/瑞典克朗 6.7704 6.7627 +0.11 +0.90 6.7098

欧元/瑞典克朗 9.1154 9.0917 +0.26 +1.50 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)