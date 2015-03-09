《热点透视》欧元兑美元继续看跌，但走向平价的道路崎岖

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik；编译 王丽鑫
路透伦敦3月6日 - 欧元兑美元自2003年来首次跌破1.10，且后市看贬。不过此后跌向美元平价的道路更加曲折。
一方面，欧洲央行3月9日启动购债计划，可能达不到预期的效果。由于投资者抢先在央行前先行动，欧元兑美元自年初以来已经下跌0.11美元，或9%。
除非交易商认为欧洲央行很有可能会更大力放松政策，以达到通胀目标，欧元才能以这样的速度继续下跌。然鉴于央行3月5日作出的乐观预测，目前看来这不大可能了。而且欧元区各国的经济数据好转，也支持这样的乐观预测。
美元方面也带来一些变数，让欧元兑美元走向平价之路更加颠簸。在其它众多国家放松政策的情况下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后将升息的预期，使得美元被推高。美联储首次升息的时间也成了交易商极为关注的问题。而且由于美国升息取决于数据，美元的未来也是如此。
美国经济增长速度比欧元区来得快。但左右市场走势的是数据与预期的差距，Citi Economic Surprise指标显示，目前美国经济指标较预期差一大截，而欧元区则较预期高出一大截。这可能让欧元/美元走势拉锯的成分更大。
总之，欧元再下跌0.1美元，要比此前耗费更长时间。但无论怎样迂回绕行，未来的方向还是向下。(完) (译文审校 戴素萍)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货