《热点透视》欧元兑美元继续看跌，但走向平价的道路崎岖

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik；编译 王丽鑫

路透伦敦3月6日 - 欧元兑美元自2003年来首次跌破1.10，且后市看贬。不过此后跌向美元平价的道路更加曲折。

一方面，欧洲央行3月9日启动购债计划，可能达不到预期的效果。由于投资者抢先在央行前先行动，欧元兑美元自年初以来已经下跌0.11美元，或9%。

除非交易商认为欧洲央行很有可能会更大力放松政策，以达到通胀目标，欧元才能以这样的速度继续下跌。然鉴于央行3月5日作出的乐观预测，目前看来这不大可能了。而且欧元区各国的经济数据好转，也支持这样的乐观预测。

美元方面也带来一些变数，让欧元兑美元走向平价之路更加颠簸。在其它众多国家放松政策的情况下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后将升息的预期，使得美元被推高。美联储首次升息的时间也成了交易商极为关注的问题。而且由于美国升息取决于数据，美元的未来也是如此。

美国经济增长速度比欧元区来得快。但左右市场走势的是数据与预期的差距，Citi Economic Surprise指标显示，目前美国经济指标较预期差一大截，而欧元区则较预期高出一大截。这可能让欧元/美元走势拉锯的成分更大。