欧元因忧虑塞浦路斯徘徊在四个月低位附近 日圆下滑

* 市场愈发忧虑塞浦路斯救助计划的不良影响

* 意大利政治不确定性令对欧元区的忧虑加重

* 日圆下滑，因日本央行总裁黑田东彦的讲话巩固了放宽举措的预期

路透纽约3月26日 - 欧元兑美元周二徘徊在四个月低位附近，因欧洲官员的讲话传递传的信息不一致，使市场仍然担忧，塞浦路斯向无保存款征税的决定将成为救助其他受困欧元区国家的模板。

美元兑日圆上涨，因日本央行总裁黑田东彦的讲话巩固了央行将推出大规模货币宽松政策的预期。日本央行将于下周举行政策会议。

市场愈发忧虑西班牙和意大利等负债沉重的欧元区较大经济体的银行业。周一欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，塞浦路斯救助计划将是未来解决欧元区银行业危机的模板。国际金主向塞浦路斯提供救助的条件是向无保存款征税，这使大额储户蒙受重大损失。

欧洲央行寻求缓解投资人的忧虑，央行坚称塞浦路斯纾困计划是个特例。法国总统奥朗德和西班牙首相拉霍伊周二均表示塞浦路斯的情况是个特列。

但欧盟执委会表示，根据一项新的欧盟立法草案，有可能在未来处置银行时对大额无保存款征税。

“如果欧洲状况持续恶化，特别是银行业，欧元短期可能测试1.25美元水平，”纽约梅隆银行高级汇市策略师Michael Woolfolk说。

欧元兑美元最新报1.2855美元，日内无大变动，盘中低见1.2827美元，此为11月22日来的最低水平。

投资人将继续关注塞浦路斯情势的发展，塞浦路斯将银行重开的日期从周二推迟至周四。银行重新开业后，将受到资本控制，以防出现挤兑。

在意大利，前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的中右翼党派的一名高级官员周二称，该党和中左翼党派仍存在的严重分歧，必须在本周得到解决，否则意大利将重新进行大选。

较预期强劲的美国房价及耐久财订单数据凸显美国经济和欧元区经济黯淡前景形成的鲜明对照。

“欧元区难以走出衰退，以及市场忧虑意大利政治的不确定性将可能很快导致评级被下调，这进一步加剧了欧元的偏空趋势，Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。

欧元兑日圆涨0.4%，至121.49日圆，从周一触及的一个月低位120.08日圆反弹，因日圆全线承压。美元兑日圆涨0.4%，报94.50日圆。

日本央行总裁黑田东彦表示，央行将寻求通过购买较长期公债来压低各个期限公债的收益率(殖利率)。这突显了日本央行更加激进地扩大资产负债表以对抗通缩的决心。

一些分析师谨慎认为，市场人士已预期日本央行在4月3-4日会议上推出大规模刺激举措，如果决策者的决定与市场预期不符，日圆可能反弹。

对欧元区的忧虑将限制日圆跌势。

分析师表示，在3月日本财政年度结束前的日圆汇回资金流是支持日圆未来几天表现的另一因素。

周二公布的另一项美国经济数据显示，2月耐久财订单急升，且1月美国独栋屋价格升幅为六年半来最大年度涨幅。

不过，美国经济还未脱离困境，因其他数据显示3月消费者信心下跌，2月新屋销售在上月大幅攀升后下降，跌幅多于预期。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2860 1.2851 +0.07 -2.53 1.3194

美元/日圆 94.41 94.15 +0.28 +8.84 86.74

欧元/日圆 121.43 121.02 +0.34 +6.10 114.45

美元/瑞郎 0.9481 0.9481 +0.00 +3.56 0.9155

英镑/美元 1.5159 1.5173 -0.09 -6.72 1.6251

美元/加元 1.0158 1.0212 -0.53 +2.39 0.9921

澳元/美元 1.0482 1.0464 +0.17 +0.86 1.0393

欧元/瑞郎 1.2192 1.2187 +0.04 +0.97 1.2075

欧元/英镑 0.8482 0.8468 +0.17 +4.54 0.8114

新西兰元/美元 0.8390 0.8345 +0.54 +1.29 0.8283

美元/挪威克朗 5.8253 5.8430 -0.30 +4.72 5.5630

欧元/挪威克朗 7.4930 7.5090 -0.21 +2.08 7.3403

美元/瑞典克朗 6.4885 6.5213 -0.50 -0.16 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.3468 8.3842 -0.45 -2.69 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

（完）

(编译 利棣儿；审校 母红)

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