欧元兑美元跌至两个月低点 ECB称年底前欧元区未见复苏迹象

* 欧元兑美元触及两个月低点,兑英镑跌至五周低点

* 欧洲央行维持利率不变,称经济成长仍疲弱

* 美国财政忧虑支撑避险资金流入美元

路透纽约11月8日电---欧元兑美元周四跌至两个月低点,此前欧洲央行维持利率在纪录低点不变,并表示欧元区经济年底前未见复苏迹象.

欧洲央行宣布维持利率在0.75%不变後,总裁德拉吉在记者会上表示,该行无法再做更多来帮助希腊缓解债务负担,也没有给西班牙任何央行将购债拉低借贷成本的保证.

欧元区经济前景、希腊偿债能力以及西班牙何时寻求国际救助的不确定性令近几日欧元承压.自8月初,欧元兑美元大涨近4%.

"我们预计欧元将走软.自8月,欧元已录得强劲反弹,但目前动能丧失.如果欧元兑美元跌回1.24-1.25美元区域我也不会真的感到意外."管理420亿美元资产的AGF Investments投资组合经理人Tom Nakamura表示.

根据路透数据,欧元兑美元跌至1.2716美元的两个月低点,为9月7日来首见,之後反弹至1.2746美元,当日跌幅为0.19%.交易商表示在1.2700美元关口前有选择权相关买盘.

分析师表示,德拉吉有关经济成长的讲话保留了降息的可能性,但他称政策制定者还未讨论明年计划.

"欧洲经济需要被激活.如果欧洲央行不做,谁来做?欧元将继续走软,因欧洲没有看到经济复苏的曙光,世界其他地区经济将继续下滑."WorldWide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani表示.

周四数据显示,德国出口以去年底来最快速度下滑,进一步证明欧债危机开始影响欧洲最大的经济体.

美元指数.DXY升至两个月高位81.001,因投资人焦点转向可能在明年令美国经济重陷衰退的财政悬崖问题.美元指数纽约尾盘升0.09%,报80.828.

具有讽刺意义的是,对美国财政状况的担忧促使投资人在美国公债寻求避险,提振了美元.

除非美国国会采取措施削减财赤,否则明年年初美国政府将实施约6,000亿美元的削减支出和增税措施.

**西班牙公债标售**

西班牙标售五年期新债需求疲弱,西班牙公债收益率上升.尽管此次标售令该国完成了今年的融资计划,该国得以再强撑一段时间再向国际求援.

有关西班牙今年可以避免求援的媒体报导也令投机商大举抛售欧元.本周稍早,西班牙首相拉霍伊表示,申请救助所需具备的条件仍在研究中.

金融市场一直在等待西班牙求援,此举会激活欧洲央行的购债计划,被视为对欧洲有利.

欧元兑日圆也跌至近四周低点,尾盘跌0.94%,报101.19日圆,稍早一度低见101.01日圆.

欧元兑英镑也跌至五周低点0.79605英镑,尾盘跌0.18%,报0.7974英镑.英国央行维持利率和资产购买计划不变.

根据路透数据,美元兑日圆跌0.76%,报79.38日圆,仍低於上周所创的六个月高位80.67日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2745 1.2770 -0.20 -1.54 1.2945

美元/日圆 79.45 79.99 -0.68 +3.26 76.94

欧元/日圆 101.26 102.15 -0.87 +1.71 99.56

美元/瑞郎 0.9455 0.9451 +0.04 +0.84 0.9376

英镑/美元 1.5980 1.5984 -0.03 +2.86 1.5535

美元/加元 1.0001 0.9965 +0.36 -1.88 1.0193

澳元/美元 1.0401 1.0405 -0.04 +1.72 1.0225

欧元/瑞郎 1.2056 1.2063 -0.06 -0.72 1.2144

欧元/英镑 0.7974 0.7988 -0.18 -4.26 0.8329

新西兰元/美元 0.8145 0.8180 -0.43 +4.64 0.7784

美元/挪威克朗 5.7199 5.7352 -0.27 -4.30 5.9766

欧元/挪威克朗 7.2930 7.3236 -0.42 -5.75 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6705 6.6843 -0.21 -3.15 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.4995 8.5404 -0.48 -4.64 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军 审校 母红

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