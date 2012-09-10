欧元兑美元四日来首次走低

* 欧元兑美元在周五大涨後小幅走低

* 美联储放宽政策的臆测重压美元

* 投资者静待荷兰大选和德国宪法法院的裁决

路透纽约9月10日电---欧元兑美元周一走低,为四日来首次,但鉴於市场对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在本周宣布新刺激举措的预期高涨,今日的跌势可能被证实是暂时性的.

欧元上周走强,周五触及近四个月高位,令人失望的美国就业数据促使市场臆测美联储将在周四结束的政策会议上推出新一轮量化宽松举措(QE3).

在执行量化宽松计划的过程中,美联储将印钞购买公债,这将打压公债收益率,从而促使投资者买入其他资产寻求更高回报.货币供应量增加将削弱美元的价值.

"美联储准备放宽政策,唯一的问题是行动的力度有多大,"纽约BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示,"美联储行动的力度将取决於他们希望采取多激进的举措.不过,无论采取任何形式的行动,我们都预计美联储本周不会仅因为大选而按兵不动."

Lien说,她预计美国联邦公开市场委员(FOMC)将调整声明中的利率指引措辞,将在2014年底前保持低利率的时间延长至2015年.

较预期更长时间保持低利率也将令美元承压,使其成为购买较高收益资产的融资货币.

欧元兑美元纽约尾盘回落0.4%,报1.2758美元,低於周五峰值1.2817美元,此为5月以来最高.

不过,在欧洲央行上周公布压低欧元区债负最沉重国家借贷成本的计划後,欧元人气大幅改善.

不过,分析师谨慎地指出,本周荷兰将进行大选,德国宪法法院将对欧元区永久性救助基金作出裁决,投资者对买入欧元态度谨慎.

Westpac在一份报告中指出,欧元短期内可能升至1.30美元,因上周疲弱的美国就业数据提振了对美联储进一步放宽政策的预期.

Westpac还指出,围绕德国宪法法院即将作出的救助基金是否合法的风险被放大.预计宪法法院的裁决将对救助基金有利,不过会有一定的条件.荷兰大选的风险也在消退,因近期的民调显示,亲欧洲政党获得的支持率回升,该公司补充说,考虑到以上这些因素,预计欧元的目标位在1.33-1.34美元.

尽管如此,分析师表示,欧元仍容易受到西班牙和希腊事态发展的影响.西班牙可能要求救助,而希腊政府准备的撙节计划部分被国际借款人拒绝.

希腊周一承认,该国未能说服国际借款人接受一项旨在两年内节支近120亿欧元的计划,该计划对国际借款人继续向该国发放避免破产所需贷款至关重要.

**美元承压**

一项路透调查显示,在上周五公布就业数据後,经济学家预计,美联储本周推出QE3的机率为60%,高於8月底调查时预期的45%.

美联储再推刺激举措将增强美元作为购买较高收益资产的融资货币的吸引力.

有关美联储放宽政策的预期扶助澳元走势,澳元上周五触及两周高位,但疲弱的中国贸易数据周一给澳元施加一定的压力.澳元对中国的经济数据非常敏感.中国是澳大利亚的最大出口市场.

美元兑日圆尾盘上扬0.1%,报78.28日圆,略高於上周五触及的一周低位78.00日圆.

分析师称,如果美元跌至8月初触及的低位77.90日圆之下,日本当局可能开始加大对日圆升值的口头干预力度.另外,还存在日本央行在下次会议上放松政策,以冲销美联储可能采取的行动所产生的影响.

BMO Capital Markets在一份报告中指出,"我们仍然认为,在目前更为有利的市场环境下,加之市场的风险意愿较为强烈,在美元/日圆回落至接近78.00日圆关口时,建立美元/日圆多头头寸是一个很有吸引力的策略."(完)

--编译 母红;审校 李军

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