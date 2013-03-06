欧元兑美元回落 因欧洲央行料可能暗示降息

* 预计周四欧洲央行维持利率不变，但可能暗示降息

* ADP就业数据提振美元前景

* 本周料日本央行不会采取行动

路透纽约3月6日 - 欧元兑美元周三下滑，明日欧洲央行将举行货币政策会议，市场预期可能暗示未来降息，欧元承压。

市场普遍预计欧洲央行周四将维持货币政策不变，但总裁德拉吉可能在之后的记者会上暗示放宽政策前景。欧元区经济成长和通胀预估可能都在低档，给央行未来几个月降息的空间。

另外，在美国公布2月民间就业增加19.8万，进一步显示就业市场改善后，美元兑欧元和日圆扩大了涨幅。

路透访查的分析师原本预计ADP就业报告显示2月就业岗位增加17万。1月的民间就业数据由增加19.2万上修为增加21.5万。

但尽管在周五美国公布非农就业报告前ADP就业数据是很重要，但市场焦点仍在周四的欧洲央行会议上。

一些分析师指市场有臆测欧洲央行可能在周四降息，以扶助受困的欧元区国家。

“尽管我认为降息可能是可行的，但我怀疑欧洲央行不会在没有提前给予市场一些预警的情况下采取该措施，至少要提前一次会议暗示会降息。”GFT市场策略师Neal Gilbert表示。

“我相信明日的会议就会给出预警。”

欧元兑美元纽约尾盘跌0.5%,报1.2993美元，这是欧元四日内第三次跌穿1.30美元关键水准，今年迄今，欧元兑美元下滑1.6%。

在路透交易平台，价值36亿美元的欧元易手。

意大利大选后的政治僵局可能也令欧元走势迟滞。

周三美元也是最吃香的货币，同之前几周一样，BNY Mellon市场策略部门董事Samarjit Shankar表示，并指欧元区投资人持续买入美元。

美元指数.DXY升0.5%，报82.486。

**日圆下跌**

美元兑日圆一度触及一周高位94.11日圆，尾盘报94.10日圆，当日涨0.9%。欧元兑日圆升0.4%至122.24日圆。

以Reuters Dealing计算，日圆成交量约为19亿美元。

日本央行本周也将举行为期两天的政策会议。投资者预期日本央行此次将不会采取更多措施，因此转而关注4月3-4日的会议以观察是否有一些重要举措出台，4月会议将是黑田东彦担任日本央行总裁以来的首次政策会议。

在得到日本国会的确认后，黑田东彦料将正式被任命。他支持积极的宽松货币政策。

交易商称越来越受欢迎的策略是，利用期权策略在4月4日前押注美元兑日圆在90-91日圆至95日圆间波动。

英国央行周四亦将举行会议，可能将维持利率不变。分析师称，如果采取什么行动的话，可能将增加公债购买量以提振英国经济。

尾盘时，英镑兑美元跌0.7%，至1.5032美元，今年迄今累计跌7.5%。

与经济成长相关及收益较高的澳元稍早获得提振，因数据显示去年第四季澳洲经济扩张0.6%，随着美股道琼工业指数触及新高，澳元亦因风险偏好上升而受益。

纽约汇市尾盘时，澳元兑美元跌0.2%至1.0243美元，受美元全线涨势打压。

今日 上日 当日 今年 2012年

以来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美 1.2965 1.3050 -0.65 -1.74 1.3194

元

美元/日 94.06 93.28 +0.84 +8.44 86.74

圆

欧元/日 121.96 121.73 +0.19 +6.56 114.45

圆

美元/瑞 0.9486 0.9407 +0.84 +3.62 0.9155

郎

英镑/美 1.5016 1.5125 -0.72 -7.60 1.6251

元

美元/加 1.0319 1.0269 +0.49 +4.01 0.9921

元

澳元/美 1.0227 1.0257 -0.29 -1.60 1.0393

元

欧元/瑞 1.2299 1.2276 +0.19 +1.86 1.2075

郎

欧元/英 0.8634 0.8626 +0.09 +6.41 0.8114

镑

新西兰 0.8283 0.8310 -0.32 +0.00 0.8283

元/美元

美元/挪 5.7233 5.6952 +0.49 +2.88 5.5630

威克朗

欧元/挪 7.4209 7.4322 -0.15 +1.10 7.3403

威克朗

美元/瑞 6.4212 6.3795 +0.65 -1.19 6.4986

典克朗

欧元/瑞 8.3256 8.3251 +0.01 -2.94 8.5777

典克朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令

时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译 李军/于春红; 审校 母红)

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