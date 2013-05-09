调查：欧元兑美元4月升势恐难持续

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
* 外汇策略师称欧元4月升势恐难持续
* 欧元兑美元未来12个月料逐步走软
* 经济疲弱及欧央行继续放宽政策的前景令欧元承压
路透伦敦5月8日 - 据路透对外汇策略师的调查显示，欧元兑美元4月升势恐不会持续，他们认为欧洲经济状况欠佳打压欧元。
欧元兑美元4月涨约2%，主要归因于美国经济数据疲弱，强化对美国将继续实施货币刺激举措的预期。
但由于外界愈发认为，欧央行将进一步采取措施刺激欧元区经济--即便其刚降息不久，所以本周受访的逾60位外汇策略师认为欧元几乎不会上涨。
尽管周三的调查显示欧元兑美元一个月后将报1.30左右，略低于周三约1.31的交投水平，但预计未来一年将走软，三个月和12个月后的汇价预估分别为1.28和1.24。
“欧央行总裁德拉吉强调可能进一步放宽政策，打压欧元，”法国农业信贷银行全球外汇策略部主管Mitul Kotecha在一份研究报告中指出。
德拉吉周一重申，若欧元区经济进一步恶化，欧央行准备继续降息。
欧央行上周将指标利率降至0.5%，因欧元区4月通胀大幅下滑，且3月失业率触及纪录高位。该央行随后表示，若欧元区经济进一步恶化，其准备采取更多举措。
“由于德拉吉指出未来是否进一步放宽政策，将主要取决于数据表现，这也就意味着，未来几周经济数据表现将左右欧元走势，”Kotecha指出。“尤其是，存款利率降至负值的可能性将继续让欧元多头提心吊胆。”
此项调查结果与美国商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的最新数据略有出入，CFTC数据显示，投资者普遍增持欧元多头部位。
欧元兑英镑未来一年后料在0.84-0.85英镑附近盘旋。(完)
(编译 李爽; 审校 白云)
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