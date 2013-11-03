欧元兑美元连跌五日 因押注欧央行将放宽政策

* 欧元兑美元连跌第五日，且可能进一步下跌

* 交易商臆测欧洲央行将减息，因通胀回落

* 美元指数升至9月中来最高

路透纽约11月1日 -欧元兑美元周五连跌第五日，势将录得16个月来最大单周跌幅，因对欧洲央行(ECB)将进一步货币放宽货币政策以保护经济成长的臆测不断升温。

欧元可能进一步下滑，因交易商表示，欧元近几个月的涨势过了头。欧元兑美元上周五升至1.38美元上方的23个月高位，较7月初上涨逾8%。

欧元区通胀骤降使部份地区出现通缩的可能性增加，且致使投资人押注欧洲央行将被迫在未来几个月放宽货币政策。欧元区减息将蚕食欧元对其他主要货币的利率优势。

“臆测欧洲央行可能在下周会议减息，使欧元/美元在美元新一轮反弹势头中受创最重，”纽约梅陇银行市场策略部董事SamarjitShankar说。

根据路透数据，欧元兑美元低见1.3478美元，此为10月16日来最低。最新下跌0.7%，报1.3488美元，周四下挫1.1%，录得逾六个月来最大单日跌幅。

在欧洲央行下周会议前，欧元短期支撑位在大约1.3480美元。一些交易商说，如果欧元跌穿该水平，将可能跌向1.3250美元或甚至1.30美元。

以欧元目前水平来看，欧元本周势将下跌2.3%，录得7月初来最大单周跌幅。

欧洲央行周四将召开会议。已消化欧洲央行将在来年进一步放宽政策的货币市场目前反映，存在欧洲央行在未来几个月采取行动的可能性。

法国巴黎银行外汇策略师VassiliSerebriakov说，该行预期欧洲央行将在11月会议上按兵不动，要等到12月会议才减息。法国巴黎银行预期，欧元年底目标位在1.32美元。

欧元兑美元的跌势为两个月来最长。欧元兑日圆也下滑，跌0.3%，报133.19日圆，但兑英镑上涨0.1%，因英镑承压，受累于英国制造业数据令人失望。

美元兑日圆涨0.4%，报98.76日圆，且可望录得1.4%的周度升幅，将为7月中来表现最好的一周。

美元指数.DXY升0.7%，至9月中来最高的80.729，远高于上周触及78.998的九个月低位。

美联储周三在政策声明中放弃9月声明中提到金融状况紧蹙的措辞，之后美元上涨。

花旗集团旗下CitiFX的G10策略师Richard Cochinos表示，投资人应该预计将有更多美元买入和欧元卖出。

“随着欧元经济成长状况发生改变，一直以来支持欧元/美元的股票投资资金流应该减少，”Cochinos说，“从股票头寸来看，投资人刚开始调整头寸。”

数显示，尽管10月上半月美国政府部份关门，但10月制造业活动扩张速度仍为两年半来最快，这也为美元助力。

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，希望在开始缩减购债规模前看到通胀重新向目标水平攀升。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3485 1.3582 -0.71 +2.21

1.3194

美元/日圆 98.67 98.35 +0.33 +13.75

86.74

欧元/日圆 133.12 133.59 -0.35 +16.31

114.45

美元/瑞郎 0.9119 0.9066 +0.58 -0.39

0.9155

英镑/美元 1.5924 1.6040 -0.72 -2.01

1.6251

美元/加元 1.0419 1.0428 -0.09 +5.02

0.9921

澳元/美元 0.9437 0.9458 -0.22 -9.20

1.0393

欧元/瑞郎 1.2300 1.2314 -0.11 +1.86

1.2075

欧元/英镑 0.8465 0.8460 +0.06 +4.33

0.8114

新西兰元/美 0.8263 0.8260 +0.04 -0.24

0.8283

元

美元/挪威克 5.9723 5.9396 +0.55 +7.36

5.5630

朗

欧元/挪威克 8.0540 8.0698 -0.20 +9.72

7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5357 6.4790 +0.88 +0.57

6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.8190 8.8036 +0.17 +2.81

8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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