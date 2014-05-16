《SAFT专栏》大同小异的欧元区和美国经济现状

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft；编译 朱晓军/蔡美珍
路透5月15日 - 欧元区经济增长数据欠佳，令人担心该地区可能出现周期性低迷，也重新点燃了对其经济结构顽疾的忧虑。
尤其引人注目的是，欧元区和美国尽管经济状况大为不同，但都展现出一些共同特点：经济增长十分糟糕，通胀率极低，而且债市反映的预期也有很多相似之处。
欧元区周四的消息令人失望，第一季区内生产总值(GDP)仅仅上升0.2%。这一羸弱的增长似乎大多来自于库存增加，而非实际的最终需求增长。
虽然德国经济意外出色，第一季增长0.8%，但其他地区的数据远为逊色。法国增长停滞，意大利经济萎缩0.1%，而荷兰则下滑1.4%。欧元区4月通胀率为0.7%，其中大部分地区都陷入或接近通缩。
所以，欧元区成员国借贷市场缓慢而良好地运转，这个曾经让人感到安慰的事实，现在看上去却像是一个警讯。德国10年期公债收益率(殖利率)周四最低跌到1.37%，就连意大利同年期公债收益率目前也只是略高于3%。欧元区债券正告诉你一件事：就像欧洲央行本来承诺的那样，你能够拿回你的钱，但是别太指望经济增长或者通胀能有多快。
所有这一切都直接让欧洲央行面临压力。该央行似乎终于准备好了行动，基本确定是在6月会议上。央行料将降低所有官方利率，此举将导致存款利率为负。人们还期望欧洲央行能够克服其制度和流程障碍，真正引导信贷流向中小企业。
根据报导，欧洲央行可能采用的政策形式为有针对性的注入流动性，来自银行的回报将作为对中小企业的新增贷款；或是推出更直接的量化宽松(QE)式计划，即买入证券化的中小企业贷款。
这些措施谈不上太少太晚，还是那些政策，只是时间变到了今年。要是你愿意，也可以说只是场景从美国挪到了欧洲而已。
**条件不同，结果相似**
举例来说，拿美国与欧元区相比。你会说，两者差异太大了。毕竟美国享有低廉能源，不必担心俄罗斯要胁。而且美元汇率偏低，不仅让欧元区出口商嫉妒，还逼得欧洲央行必须有所行动。此外，在金融市场主导下，美国也享有低廉的市场利率。
美国企业透过公开市场进行融资的程度远高于欧元区企业，欧洲企业仍然倚赖银行。而欧元区银行业者目前面临困难，这自然而然就带来一些问题。更不用说美国的另一大优势--美国自成一国，不像欧元区那样只是个货币联盟。
在这么多优势条件下，你自然会预期美国应该有远远超前的表现。
结果，美国第一季成长率只有区区0.1%，而且这个增幅全靠医疗保健支出上升贡献。扣掉医疗保健的话，美国第一季经济就变成萎缩1%。
至于通胀方面，虽然美国生产者物价涨幅稍有提高，但指标消费者物价涨幅仍然低于目标，4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.8%。
美国10年期公债收益率跌至2.44%，今年以来已经跌了0.5个百分点。以周四公布的通胀数据高于预期来看，这实在是很令人侧目的走势。
不管是欧元区或美国，显然都有理由期望年底之前的表现会比上半年强劲。当然，你也可以说，GDP数据是落后指标，所以或许可以只把它当成旧闻看待。
但债市是前瞻性的。而现在欧美两地债市所告诉你的就是，对于经济成长或通胀的预期极低。
考虑到央行当局目前扮演的角色，这种现象更显得特别。在美国这边，尽管美联储减少购买公债，美债仍在劲升。而虽然迹象显示欧洲央行将更加积极作为，欧元区的通胀及成长预期似乎不为所动。
盯紧债市吧，它很可能会向你泄露某些讯息。过去一向如此。(完)
(译文审校 徐文焰/杜明霞)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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