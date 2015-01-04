止损卖盘打压欧元跌至九年低点 美元上扬

路透悉尼1月5日 - 欧元周一在亚洲市场跌至2006年初以来低点，因之前跌破主要技术支撑后触发一波止损卖单，推动美元兑一系列主要货币升高。

欧元兑美元EUR=EBS在EBS平台低见1.18605，在路透报价中EUR=低见1.1883，周五低见1.2002.

交易员称，清淡的市况明显夸大了走势，1.2000处支撑失守并触发自动卖单。欧元因此短暂跌破约1.1875的2010年低位。

欧元兑美元现报1.1940，但走势十分震荡。

美元兑瑞郎和英镑亦走高，延续近期涨势，因市场押注美国经济相对强健将促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)早于其他主要央行加息。

美元兑瑞郎CHF=最高涨至1.0087瑞郎，周五纽约尾盘报1.0000。英镑兑美元GBP=最低跌至1.5211，该水平为2013年中以来所未见。

交易商称，周一的走势主要与仓位调整有关，不过市场仍臆测希腊可能退出欧元区，对欧元的人气几乎没有任何帮助。

周末的报导暗示，德国现在认为欧元区能够应对希腊退出。

其他货币对走势相对淡静，美元兑日圆JPY=周一持稳在120.53日圆。美元指数.DXY上涨0.4%，报91.473。

(编译 李爽/许娜/李春喜 审校 杜明霞/孙茉莉)

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