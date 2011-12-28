欧元兑美元迫近一年低位

* 欧元/美元触及1月来最低

* 意大利短期公债标售成绩提供支持,周四该国公债标售将面临更大考验

* 欧元/日圆在交投清淡中触及10年低点

* 美国财政部报告抨击日本干预汇市

路透纽约12月28日电---欧元兑美元周三迫近一年低位,兑日圆触及10年低点.数据显示欧元区银行仍然保留现金,引发投资者担心流动性紧绌加剧.稍後意大利将进行重要的公债标售.

年底交投清淡,但交易商表示,欧洲央行数据显示欧元区银行在欧洲央行存放创纪录的4,520亿欧元(合5,851.8亿美元)存款,消息令投资人感到意外.

欧洲央行向银行业者提供接近5,000亿欧元的三年期低成本贷款,而几天后却出现银行囤积现金的迹象.欧洲央行的低成本贷款是为了鼓励银行放贷,及缓和肆虐两年的欧元区主权债务危机造成的资金紧张状况.

"如果欧系银行仍然如此担忧,这不是一个好迹象,"Western Union Business Solutions的高级市场策略师Karl Schamotta说.

银行通常只将过多的现金存放在欧洲央行的低利率存款帐户,通常有回报损失.Schamotta说,银行得到欧洲央行提供的廉价贷款後仍然这样做,此举令人担忧.

"这凸显了流动性紧缩正在加剧的可能性,且将持续至新年,"他说,"这可能暗示欧元区经济增长可能迎来一个长期放缓阶段."

欧元兑美元低见1.2910美元,此为1月10日来最低,之後回升至1.2934美元,较周二纽约尾盘下跌约1%.交易商说,欧元兑美元跌至1.30美元以下触动自动卖单,加速了欧元跌势.

欧元兑日圆触及100.70日圆,此为2001年6月来最低位.投资者在市况不稳时通常涌向美元和日圆避险.美元兑日圆升0.1%,至77.90日圆.

避险需求也提振美元兑瑞郎升0.9%,至0.9424瑞郎,而英镑兑美元下滑1.4%,至1.5451美元.美国10年公债收益率(殖利率)回落至2%关口以下,此为需求强劲的迹象.

日本决策者不乐见日圆走强.日圆升值使日本出口产品更加昂贵,打压股价,并使低迷的日本经济承受更多压力.

日本财务省今年几次干预汇市,通过在公开市场抛售日圆压低日圆汇率.日本财务省是否会再次进行干预仍不清楚,尤其美国财政部在半年一度的报告中指责日本在8月和10月两次单方抛售日圆之後,情况更不明晰.

**关注意大利公债标售**

意大利标售六个月期公债的平均利率下降一半带来的乐观情绪消退,因之前欧洲央行公布了报告且交易商关注周四更有挑战性的意大利三年和10年期公债标售.

过去几个月投资者一直远离意大利较长期公债,因担心经济放缓及严苛的减支和增税方案将使意大利很难为其庞大的公共债务融资.

周四意大利必须从全球投资者那里吸引旺盛的需求,才能使10年期公债收益率低於7%水准,市场担心收益率超过7%的情况可能难以为继.

即使公债收益率低於7%,交易商称,一两次不错的公债标售也不能解决欧债危机.这一危机已迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求紧急救助.

"不能根据一次公债标售就作出结论,"匹兹堡Federated Investors资深投资组合经理兼国际固定收益主管Ihab Salib表示,"这将是由不止一次事件组成的演进过程."

交易商强调年底流动性较为稀少,夸大了波幅,但多数交易商称,在年底前没有理由做多欧元.

"受年底轧平部位影响,欧元可能将升至1.32美元,但我确实还没有看到这一情况.没理由持有欧元进入新年,"华盛顿Tempus Consulting外汇策略师John Doyle称.

今年迄今欧元兑美元下跌约3.2%,波动幅度较大,因投资者担心欧元区可能因债务危机而发生剧变.

Salib称,剧烈波动可能将延续至明年.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2935 1.3068 -1.02 -3.30 1.3377

美元/日圆 77.91 77.84 +0.09 -3.99 81.15

欧元/日圆 100.78 101.76 -0.96 -7.23 108.63

美元/瑞郎 0.9428 0.9339 +0.95 +1.00 0.9335

英镑/美元 1.5450 1.5665 -1.37 -0.96 1.5599

美元/加元 1.0242 1.0187 +0.54 +2.76 0.9967

澳元/美元 1.0086 1.0153 -0.66 -1.15 1.0203

欧元/瑞郎 1.2194 1.2206 -0.10 -2.35 1.2488

欧元/英镑 0.8369 0.8339 +0.36 -2.37 0.8572

新西兰元/美元 0.7688 0.7713 -0.32 -1.32 0.7791

美元/挪威克朗 6.0206 5.9658 +0.92 +3.41 5.8218

欧元/挪威克朗 7.7921 7.7993 -0.09 +0.03 7.7895

美元/瑞典克朗 6.9059 6.8420 +0.93 +2.92 6.7098

欧元/瑞典克朗 8.9352 8.9489 -0.15 -0.51 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)