欧元兑美元上涨 意大利总理试图安抚对该国前景的忧虑

* 意大利总理蒙蒂称将在意大利2013年预算通过后辞职

* 意大利政局动荡可能波及西班牙

* 美联储周三会议声明对美元至关重要

* 日本央行预计进一步放款政策

(新增文末报价表格)

路透纽约12月10日 - 欧元兑美元周一在四个交易日内首次上涨,因意大利总理蒙蒂试图安抚市场对该国前景的担忧,但对欧元区经济的忧虑会令欧元承压.

蒙蒂表示,他将在意大利2013年预算通过后辞职.这引发谁将接任的问题,因为意大利仍处于欧债危机的中心.之后意大利借款成本上升,令欧元在盘中稍早承压.

但在蒙蒂尽力安抚金融市场,称在其意外决定辞职和前总理贝鲁斯柯尼称有意竞逐后,短期内意大利的政策也不会发生改变.

一些分析师指出,债市和汇市对意大利的消息的反应可能过度,鉴于蒙蒂已经要求在数月内大选的事实.他的决定只不过是令进程加快.

"市场对周末的消息反应过度,所以现在出现一些反弹."法国兴业银行(Societe Generale)汇市策略师Sebastien Galy表示,"我们多数时间处于区间交投,欧元区部分风险淡化."

欧元兑日圆纽约尾盘持平,报106.58日圆,盘中低见105.94日圆,为约两周低点.

欧元兑美元升0.4%,报1.2942美元.

"鉴于意大利政治纷乱的历史,几乎可以肯定的是无论谁当选总理,都无法达到蒙蒂控制财政政策的水准."BK Asset Management汇市策略部门董事总经理BorisSchlossberg表示.

尽管意大利已经接近完成今年债市融资计划,但最新的政局动荡可能限制其在2013年借款约4,200亿欧元的能力.

这也可能影响到邻国西班牙,该国政府正在研究向外部求援的必要性.

对核心欧元区国家的担忧也令欧元承压.德国央行上周下调经济成长预估.

数据显示德国10月贸易顺差收窄至逾半年来最低,这也打压欧元.

欧元区经济状况低迷促使许多分析师预计欧洲央行明年年初可能再度降息,这会限制欧元升势,即便美国避免了所谓的财政悬崖.

如果白宫和国会无法在年底前就削减财赤达成协议,明年将会有大规模的增税和减支举措生效.

如果无法避免"财政悬崖",许多分析师相信美国可能重陷衰退.但美元会因避险地位而得益.

周一,白宫和美国众议院议长贝纳(John Boehner)办公室就打破财政悬崖磋商僵局举行了更多会谈,但共和党表示,仍在等待总统奥巴马拿出新的建议.

**关注美联储会议**

对美联储本周稍后采取新的刺激措施的谨慎情绪限制美元升幅.

美元指数.DXY跌0.1%,报80.388.

许多分析师预计周三美联储将宣布每月购债450亿美元,显示其将继续向经济注资,以拉低失业率.这总的来说对美元不利.

汇丰控股汇市策略部门全球主管Bob Lynch表示,美联储周三可能宣布进一步购买资产,这不会对美元有太大压力,因市场已经消化了这一因素,但较长期而言,负面效应会更为明显.

数据显示,上周投机商的日圆净空头仓位增至2007年中以来最高.由于空头押注规模很大,交易商表示,美元兑日圆难以进一步上涨.

消息人士表示,日本央行可能在下周进一步放宽货币政策,因美国可能跌落财政悬崖和中国经济成长放缓等日益逼近的风险继续令日本经济前景蒙尘.

根据路透数据,美元兑日圆尾盘升0.1%,报82.38日圆.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2940 1.2924 +0.12 -0.04 1.2945

美元/日圆 82.33 82.46 -0.16 +7.01 76.94

欧元/日圆 106.57 106.60 -0.03 +7.04 99.56

美元/瑞郎 0.9332 0.9340 -0.09 -0.47 0.9376

英镑/美元 1.6074 1.6036 +0.24 +3.47 1.5535

美元/加元 0.9865 0.9882 -0.17 -3.22 1.0193

澳元/美元 1.0484 1.0485 -0.01 +2.53 1.0225

欧元/瑞郎 1.2078 1.2077 +0.01 -0.54 1.2144

欧元/英镑 0.8051 0.8055 -0.05 -3.34 0.8329

新西兰元/美元 0.8348 0.8321 +0.32 +7.25 0.7784

美元/挪威克朗 5.6695 5.6721 -0.05 -5.14 5.9766

欧元/挪威克朗 7.3356 7.3325 +0.04 -5.20 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6899 6.6766 +0.20 -2.87 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.6577 8.6342 +0.27 -2.87 8.9135

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.

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