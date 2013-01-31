欧元兑美元录得逾一年最佳月度表现 市场关注美国就业数据

* 1月欧元兑美元大涨3%,日圆兑美元跌5%

* 美元兑日圆触及两年半新高

* 市场焦点转向周五的美国非农就业报告

路透纽约1月31日 - 欧元兑美元周四升至14个月高位,势将录得逾一年最佳月度表现,欧元区经济复苏迹象带动欧元升势.

日圆兑美元和兑欧元均跌至两年半低点,延续近期因对日本进一步放宽货币政策的预期引发的跌势.

美元兑日圆本月将大涨5.3%,欧元兑日圆连升六个月,1月劲升8.3%,为2012年2月来最大月度升幅.

随着投资人准备月底结账,且为周五美国就业数据调整仓位,尾盘市场交投愈发震荡.

"我认为无论就业数据如何,市场都会迅即作出反应,因我们在几周内都还无法完全了解美联储最新获得投票权的委员的想法."RBS Securities汇市策略师Brian Kim表示.

他所指的是美联储最新货币政策会议记录将在约三周后发布,届时才能看到新的具投票权委员的言论.

"如果被认为是对通胀温和,那么美元会遭受进一步抛售.但我们可能会再度关注数据."Kim表示.

路透访查的分析师预计1月非农就业岗位增加16万,高于12月的15.5万,失业率持稳在7.8%.

美联储周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以降低失业,尽管其表示最近美国经济成长停滞可能是暂时现象.

周四德国公布的零售销售数据疲弱,欧元的看多人气略有受损,但德国公布的就业市场数据强劲,抵消了零售销售数据的影响,欧元升势未变.

"我们预计美元颓势将持续,"Forex.com高级汇市策略师Eric Viloria表示.

"从美联储货币政策角度来看,这项(就业)数据可能不会改变前景,因即便数据远胜预期,他们也需要看到就业市场持续改善."

根据路透数据,欧元兑美元高见1.3593美元,为2011年11月来最高,尾盘升0.08%,报1.3577美元,本月势将大涨3%,为2011年10月来最大月度升幅.

周三,欧元兑美元一举突破1.35美元水准,为利多信号,该水准是欧元自2011年5月至2012年7月跌势的50%费波纳奇回档位.

交易商表示,月底资金流动可能令欧元陷入区间,将欧元困在据报在1.3600美元选择权障碍之下.

欧元进一步的上升目标在1.3640美元,这是2011年11月中的高位,之后是1.3833-35美元,这是欧元自2011年5月至2012年7月跌势的61.8%回档位,亦为2011年7月低点.

欧元兑日圆升0.53%,报124.22日圆,盘中高见124.31日圆,为近三年最高.

美元兑日圆攀升0.44%,报91.50日圆,略低于盘中稍早触及的两年半高位91.54日圆.美元兑日圆自11月中已经大涨超过12%.

欧洲政客近期大谈"汇率战争",因日圆和美元颓势最大的得益者为欧元.但欧洲央行政策制定者仍认为欧元稳守在长期均值附近,反映其无意限制欧元近期强势.

日本央行副总裁山口广秀发出迄今最强烈信号,暗示日本央行必要时将大胆实施更多刺激措施,以实现2%的通胀目标.他表示,央行的货币宽松政策从未被作为直接打压日圆的举措.他称,"我并不排除日本央行宽松举措有可能间接影响汇率并导致日圆走软,但我们采取这样的政策措施并不是为了直接对汇率施加影响."

美联储和日本央行都暗示将进一步实施刺激措施,而欧洲央行上周表示,银行将偿还欧洲央行紧急贷款的规模超过预期.欧洲央行是首家开始撤出部分非传统货币政策的主要央行.

一些分析师表示,欧元上涨也是因为投资人对希腊退出欧元区以及欧元区分裂的担忧减轻,促使投资人再度投资到欧元区.

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3578 1.3567 +0.08 +2.91 1.3194

美元/日圆 91.72 91.07 +0.71 +5.74 86.74

欧元/日圆 124.49 123.56 +0.75 +8.77 114.45

美元/瑞郎 0.9097 0.9107 -0.11 -0.63 0.9155

英镑/美元 1.5854 1.5800 +0.34 -2.44 1.6251

美元/加元 0.9969 1.0012 -0.43 +0.48 0.9921

澳元/美元 1.0422 1.0415 +0.07 +0.28 1.0393

欧元/瑞郎 1.2354 1.2356 -0.02 +2.31 1.2075

欧元/英镑 0.8563 0.8587 -0.28 +5.53 0.8114

新西兰元/美元 0.8387 0.8356 +0.37 +1.26 0.8283

美元/挪威克朗 5.4652 5.4728 -0.14 -1.76 5.5630

欧元/挪威克朗 7.4201 7.4261 -0.08 +1.09 7.3403

美元/瑞典克朗 6.3603 6.3462 +0.22 -2.13 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.6369 8.6105 +0.31 +0.69 8.5777

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

(编译 李军; 审校 张涛)

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