欧元兑美元跌穿平价前最后一道支撑 向平价进发

图为欧元和美元。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦伦敦12月15日 - 美国升息推动美元在全球范围内飙涨，拖累欧元兑美元跌穿1.04美元，消除了最后一道重大技术支撑位，是欧元自2002年实际推出以来首次向着兑美元触及平价铺平道路。

从图表上可以看出，过去三个月欧元兑美元已累计跌逾7%，自2014年5月以来跌25%，较2008年金融危机之前所及纪录高位低35%。

这主要归因于欧美利差的扩大，反映出了2008年以来两大发达区域经济命运迥异的鲜明对比。

由于担心经济增长走疲，欧洲央行一直延续印钞措施，容忍汇率疲软，而美联储则已经开始升息，并回笼美元。

得益于2008年银行业的迅速重组，美元兑欧元的最新一轮涨势可能阻碍美国出口在全球市场的复苏。

欧元下跌帮助了欧洲生产商，但削弱了欧元区消费者的购买力，同时提高了美元计价商品，以及石油、铁矿石和钢材等重要大宗商品的成本。

监管机构也担心美元进一步上涨可能会扰乱全球金融系统和部分大型新兴经济体。这些新兴经济体的企业有大量美元债务。

很多大型银行和资产管理公司已预计欧元兑美元会跌破平价，但路透最新调查的50多名分析师中，只有10位预计该货币对会跌破平价。

欧元兑美元历史走势图表：tmsnrt.rs/2hxFpnF

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