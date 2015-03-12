欧元兑美元跌势摸不清底 迫使投资人重新思考全球策略

欧元兑美元加速跌向平价甚至可能更低水平，让投资者和跨国企业措手不及，忙着调整长期预估并重新思考对全球市场的主要策略。全球汇市每日5万亿美元的资金流动中，有将近四分之一是欧元兑美元的交易。欧元起初虽是以慢动作下跌，但本月跌速加快已导致多数资产类别剧烈波动；同时也令投资者重新思考跨境资金流动情况将会有何种后续发展。路透