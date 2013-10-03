欧元兑美元急升 欧洲央行按兵不动

* 欧洲央行总裁德拉吉的言论提振欧元

* 欧洲央行维持利率不变

* 美国民间部门就业数据疲弱，令美元承压

* 美国政治僵局打压美元

路透纽约10月2日 - 欧元兑美元周三急升至八个月高位，因欧洲央行总裁德拉吉坚持该央行目前的货币政策立场，且表示为支撑经济，欧洲央行准备采取更多行动。

欧洲央行维持利率不变，目前不采取任何新的政策行动，以观察脆弱的欧元区复苏力道是否会增强。

德拉吉对欧元区经济的整体评估和一个月前基本一致，他没有对欧元近期不断走强表示忧虑，这为央行向市场挹注更多超低成本贷款开启了大门。

“汇率不是欧洲央行政策目标。欧洲央行的目标是中期物价稳定，”德拉吉说。

欧元受德拉吉的言论推动，触及2月来最高的1.3606美元。纽约尾盘，欧元升0.44%，报1.3582美元。

“欧元的上涨更多是因为德拉吉没说什么，而不在于他说了什么，”加拿大丰业银行首席汇市策略师Camilla Sutton说。

“他的立场没有什么改变，消除了在欧洲央行会议前，市场认为德拉吉讲话可能对通胀立场较温和的不确定性，”她说。

欧洲央行周三宣布，维持指标再融资利率在0.50%不变，一如预期，因近来的经济数据显示欧元区出现的经济复苏逐步稳固。欧洲亦宣布维持隔夜贷款利率于1.0%不变，维持存款利率于0.0%不变。

欧元稍早得到支撑，因更多迹象显示意大利总理莱塔会赢得信任投票，结果也是如此，此前意大利中右翼党派领袖贝鲁斯柯尼放弃要现任政府下台的努力，表示他的政党将支持莱塔。

**美元表现挣扎**

美元指数.DXY盘中低见79.781，此为2月来最低。美元指数最新报79.892，下跌0.3%。

美元兑日圆下滑0.6%，至97.34日圆。稍早美元跌至8月底来最低的97.12日圆。

美国政坛的争斗持续，导致政府部份关门，没有迹象显示问题将在短期得到解决，因此美元表现仍然迟滞。

美国总统奥巴马周三取消了计划已久的亚洲之行的部分行程，剩下行程也存在疑问，联邦政府关停进入第二天，看不到国会的这场拨款议案之争能够很快结束的迹象。

“美国政治动荡刚开始渗透市场，”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio说。“市场也担忧拨款议案僵局的影响将外溢，扩散到倍受争议的举债上限斗争。”

他表示，美元已跌穿97.50日圆水平，短期内可能跌至8月低位96.80/90日圆寻找支撑。

美元稍早承压，因就业数据弱于预期。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国9月ADP民间就业人数增加16.6万人，预估为增加18.0万人。8月民间就业岗位修正为增加15.9万，前值为增加17.6万。

如果美国政府在周五仍然关门，劳工部的9月非农就业报告将被推迟发布。非农就业报告是美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策考量的一个关键因素。

日圆通常在市场动荡中受益，日圆兑欧元上涨，但在德拉吉讲话后，欧元缩减跌幅。根据路透数据，欧元兑日圆最新跌0.2%，报132.22日圆。 (完)

(编译 利棣儿 审校 郑茵)

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