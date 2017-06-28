德银放弃欧元/美元平价预测 称美元反弹走势或结束

路透伦敦6月28日 - 德意志银行放弃了对美元升向与欧元平价水平的预期，转而预测欧元到今年底将交投在1.16美元或者更高水平，而非之前预测的1.03美元。

该行分析师George Saravelos在对客户的报告中称，美元始于2014年的反弹走势已然见顶。此前在欧洲央行总裁德拉吉言论的支持下，欧元涨至一年高点。

“面对德拉吉总裁在辛特拉(Sintra)的乐观讲话，我们正在全面修订我们对今年剩余时间欧元/美元前景的看法，”他写道。

“我们主要想传达的是：欧元可能是传递欧元区金融形势将收紧的关键载体。”

德银和高盛是主要银行中最受瞩目的美元多头。Saravelos之前曾预测，欧元会走贬至只有0.85美元。(完)