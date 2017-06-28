德银放弃欧元/美元平价预测 称美元反弹走势或结束

美元指数已见顶下行 人民币年内或升至6.7--FXTM富拓
路透北京6月28日 - 环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad称，由于美元此前已过度升值，目前将逐渐下行，新兴市场国家的货币已经开始走升，包括人民币。下半年人民币兑美元仍将震荡，但年内有很大可能升至6.70。
路透伦敦6月28日 - 德意志银行放弃了对美元升向与欧元平价水平的预期，转而预测欧元到今年底将交投在1.16美元或者更高水平，而非之前预测的1.03美元。
该行分析师George Saravelos在对客户的报告中称，美元始于2014年的反弹走势已然见顶。此前在欧洲央行总裁德拉吉言论的支持下，欧元涨至一年高点。
“面对德拉吉总裁在辛特拉(Sintra)的乐观讲话，我们正在全面修订我们对今年剩余时间欧元/美元前景的看法，”他写道。
“我们主要想传达的是：欧元可能是传递欧元区金融形势将收紧的关键载体。”
德银和高盛是主要银行中最受瞩目的美元多头。Saravelos之前曾预测，欧元会走贬至只有0.85美元。(完)
(编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透北京6月28日 - 环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad称，由于美元此前已过度升值，目前将逐渐下行，新兴市场国家的货币已经开始走升，包括人民币。下半年人民币兑美元仍将震荡，但年内有很大可能升至6.70。
香港回归20年间经济有起有伏，惟金融几乎一枝独秀，港股在内企赴港上市下急扩，汇、债市虽有发展惟仍不足。人币国际化、大湾区与一带一路正是让本港股汇债长足发展的契机。
路透北京6月23日 - 工银国际最新研究报告指出，央行近期发布内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法。其中原来在《征求意见稿》中，“北向通”没有投资额度限制的表述在《暂行办法》中被删去。报告认为这是出于弹性管理的需求，和对将来“南向通”推出的考虑。