欧元兑美元连升七日 因欧洲短期利率上涨

* 欧元兑美元触及六周高位

* 美国达成预算协议，为美元提供支撑

路透纽约12月11日 -欧元兑美元周三连升第七个交易日，受货币市场利率上升带动，且投资人对欧洲央行将在一段时间内保持低利率，但不会降息的预期升温。

过去几个交易日，欧洲隔夜放贷利率攀升，因银行偿还欧债危机高峰时期向欧洲央行借入的长期资金。

而且，两年期互换利率也上升，因尽管通胀较低，但欧洲央行显示出不愿放宽货币政策。

欧元兑美元触及六周高位，逾两年高位触手可及。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，短期利率上升确实令欧元的吸引力增强，但指出欧元跑赢很大程度上是因投资人缩减空头仓位。

整体而已，他表示，欧元区“复苏仍有很长的路要走”，从近期疲弱的经济数据就可以看出，特别是欧元区第二大经济体法国。周二法国公布的工业生产数据显示连续第二个月下滑。

纽约尾盘，欧元兑美元升0.21%，报1.3788美元，脱离稍早触及的六周高位1.3810美元。今年迄今，欧元兑美元升4.5%，势将录得2007年以来表现最好的一年。

欧元兑日圆跌0.2%，报141.18日圆，今年迄今，欧元兑日圆猛涨逾23%。

欧元也受到欧洲的银行在欧洲央行资产质量评估(AQR)前汇回资金，充实资本基础的提振。

FxPro研究部门主管Simon Smith表示，明年初欧元可能守在“1.30美元区间上档附近”。在AQR后，欧元可能走软，但Smith预计，在美联储开始放缓购债后，欧元兑美元的跌幅可能小于其他货币。

欧元兑美元一年风险逆转显示倾向欧元卖权，即押注欧元将走软。这显示许多投机商认为升势不会持续。

美元指数.DXY跌0.1%，报79.87，兑日圆跌0.4%，报102.41日圆。

美元近几个交易日走软，因投资人认为美联储要到明年年初才会缩减经济刺激措施。但圣路易斯联储总裁布拉德的讲话令本月小幅缩减购债的可能性犹存。

不过，在美联储决定缩减购债时，美元的升势可能受限，因市场对美联储此举期待已久。

美国国会两党达成两年协议，避免政府又一次出现关闭，这给美元多头带来一线希望。

“完全避免10月预算和举债上限僵局以及政府关门重演被视为对美元有利，因这将把美联储缩减购债带上快车道，”Saxo Bank汇市策略部门主管John Hardy表示。

欧元兑瑞郎跌至七个月低点1.2201瑞郎，之后收复部分失地，纽约尾盘报1.2220瑞郎。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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