欧元兑美元升至近七周高位 因希腊债务回购条款优於预期

* 希腊债务回购条款优於预期,欧元兑美元扩大涨幅

* 美元走软,因美国财政悬崖谈判陷入僵局

* 日圆近期大跌後反弹,澳元、加元上扬

路透纽约12月4日电---欧元兑美元周二升至近七周高位,此前希腊宣布其债务回购条款优於预期,引发投资人乐观认为希腊将继续获得国际金援,可避免违约.

美元兑其他主要货币仍承压,因是否美国国会能达成协议避免可能拖累经济重陷衰退的财政悬崖的不确定性持续.

希腊表示,将动用100亿欧元回购债券,试图削减膨胀的债务并解冻延迟的救助金.希腊把回购价格区间定在高於市场预期的水平,以确保吸引投资者有足够的兴趣.消息扶助意大利和西班牙公债收益率降低.

回购是上周希腊和国际金主达成协议的一部分,旨在削减该国债务,并需完成後,国际货币基金组织(IMF)才会发放其金援份额.

"对希腊回购债务有一些乐观情绪,"Forex.com高级汇市策略师Eric Viloria表示,"技术面来看,欧元还有一些上升的空间."

欧元兑美元升0.3%,报1.3098美元,根据路透数据,盘中高见1.3107美元,为10月18日来最高.後市的技术阻力在10月高位1.3140美元附近和9月高位1.3170美元附近.

根据Reuters Dealing数据,周二有约价值51亿美元的欧元易手,周一为47亿美元.

摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示,"市场颇为乐观的认为希腊计划将顺利实施."

他预计欧元年底前将持坚,但警告,因欧元区经济恶化,欧元明年可能承压.

摩根士丹利建议客户在1.3050美元建立欧元/美元多头仓位,目标1.34美元.

尽管美元在不明朗时期是避险货币,但对美国是否能避免财政悬崖的担忧殃及美元.分析师表示,美元保持疲弱,因欧元区情势发展相对积极.

周一晚,白宫否定了共和党大幅削减支出的建议,令投资人愈发担心国会将无法及时达成协议避免财政悬崖.

"目前市场可能指望出现救命稻草,可能是一些拖延或临时性措施,过渡到明年."摩根士丹利的Stannard表示.

**央行决策**

加元兑美元上涨,此前加拿大央行维持利率不变,并维持升息倾向.美元兑加元跌0.2%,报0.9930加元.

澳洲央行周二将指标利率调降25个基点,追平纪录低点,央行加大举措力度,以确保该国经济不会因矿产业荣景见顶而陷入衰退.澳洲央行在月度政策会议後宣布将指标利率调降至3.0%,自5月以来该利率已累积下降125基点,并追平全球金融危机最严重时期达到的低点.

但澳元兑美元升0.6%,报1.0475美元,因交易商称降息因素早被消化,部分人士曾臆测降息50个基点.

"尽管澳元收益率持续萎缩,但澳洲在工业化国家中利率仍是最高的,这可能支撑澳元买盘."BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示.

瑞郎延续周一跌势,周一瑞士最大的几家银行表示将向部分瑞郎存款收费.欧元对瑞郎升至9月中来最高.纽约尾盘,欧元/瑞郎升0.4%,报1.2129美元.

美元/日圆跌0.5%,报81.83日圆,进一步从上月触及的七个半月高位82.82日圆回落.

日圆从近期大跌中反弹.因投资人预期在12月16日大选後日本央行会实施更多宽松政策,日圆走软.一些投资人表示,日圆进一步下滑的空间不多.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3093 1.3053 +0.31 +1.14 1.2945

美元/日圆 81.89 82.23 -0.41 +6.43 76.94

欧元/日圆 107.22 107.32 -0.09 +7.69 99.56

美元/瑞郎 0.9263 0.9255 +0.09 -1.21 0.9376

英镑/美元 1.6101 1.6088 +0.08 +3.64 1.5535

美元/加元 0.9926 0.9950 -0.24 -2.62 1.0193

澳元/美元 1.0468 1.0418 +0.48 +2.38 1.0225

欧元/瑞郎 1.2130 1.2081 +0.41 -0.12 1.2144

欧元/英镑 0.8131 0.8108 +0.28 -2.38 0.8329

新西兰元/美元 0.8237 0.8207 +0.37 +5.82 0.7784

美元/挪威克朗 5.6184 5.6358 -0.31 -5.99 5.9766

欧元/挪威克朗 7.3583 7.3558 +0.03 -4.91 7.7379

美元/瑞典克朗 6.5916 6.6254 -0.51 -4.30 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.6338 8.6544 -0.24 -3.14 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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