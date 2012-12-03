欧元兑美元升至六周高位 西班牙正式要求纾困资金救助

* 欧元上涨,因欧洲前景好转

* 西班牙正式要求欧洲纾困资金救助,对其银行进行资本重组

* 美国制造业活动萎缩

* 欧元易受"财政悬崖"忧虑加剧的打压

路透纽约12月3日电---欧元兑美元周一连续第四个交易日上涨,触及六周高位,因来自西班牙和希腊的消息缓解了人们对这些债务负担沉重国家的担心,另外中国公布的数据减轻了市场对全球经济增长的忧虑.

欧元兑美元上涨,因有迹象显示德国可能对减记希腊债务持开放态度.西班牙正式要求使用欧洲纾困资金来对其银行进行资本重组後,欧元触及新高.

周一公布的调查显示,欧元区11月制造业活动的萎缩状况改善至八个月最轻,另外数据显示,受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,且略高於初值.这和周末出炉的官方数据一道,让金融市场感受到中国经济的融融暖意.欧元需求受到风险偏好上升的提振.

中国制造业活动扩张应促进全球经济成长,尤其在深陷债务泥潭的欧元区的复苏仍遥不可及的情况下,更是如此.

这一连串正面消息远远超过了显示美国制造业活动意外萎缩的报告的影响.

"今天正面消息多於负面消息,这是欧元走强的原因,"野村证券外汇策略师Charles St-Arnaud称.

西班牙和意大利公债收益率下跌,因投资者更放心地买入欧元区公债.另外在希腊公布债券回购细节後,希腊公债价格上涨.欧元因这两个因素受到提振.

"西班牙公债较可比德债收益率之差大幅收窄,这也提振欧元,但也使西班牙摆脱了寻求全面政府救助的压力,"St-Arnaud称.

欧元/美元涨至10月22日以来最高位1.3076美元,稍後回吐涨幅,当日上涨0.5%,至1.3051.交易商称,欧元升逾1.3030後,引发停损单,从而加快了欧元升势.

路透交易数据显示,12月第一个交易日有价值约50.93亿美元的欧元换手,11月第一个交易日为31.69亿美元,10月第一个交易日为52亿美元.

如果西班牙寻求政府救助,那麽欧元应进一步上涨,因这为欧洲央行买入西班牙公债铺平了道路.

德国总理梅克尔周日表示,希腊债权人可能会考虑减记更多希腊债务.

希腊表示,将动用100亿欧元回购债券,试图削减膨胀的债务并解冻延迟的救助金.希腊把回购价格区间定在高於市场预期的水平,以确保吸引投资者足够兴趣.

**财政悬崖风险**

上周五晚穆迪调降欧洲稳定机制(ESM)评等後,欧元下跌.尽管欧元后来反弹,但似乎仍易受欧元区应对欧债危机情况,以及美国"财政悬崖"担忧的影响.

如果美国国会和政府不能在今年年底前就减赤达成协议,那麽2013年初大规模的政府减支与增税将会启动.许多分析师认为,这一"财政悬崖"可能将使美国经济陷入衰退.

决策者不容易达成协议以避免上述情况发生的迹象,可能将提振对流动性较高的美元的需求.美元被认为是避险货币.

日圆承压,因市场预期本月稍後日本政府的可能更迭将导致货币政策大幅放宽.

美元/日圆尾盘跌0.3%,至82.25日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3053 1.2984 +0.53 +0.83 1.2945

美元/日圆 82.23 82.45 -0.27 +6.88 76.94

欧元/日圆 107.32 107.08 +0.22 +7.79 99.56

美元/瑞郎 0.9255 0.9277 -0.24 -1.29 0.9376

英镑/美元 1.6088 1.6010 +0.49 +3.56 1.5535

美元/加元 0.9950 0.9942 +0.08 -2.38 1.0193

澳元/美元 1.0418 1.0426 -0.08 +1.89 1.0225

欧元/瑞郎 1.2081 1.2049 +0.27 -0.52 1.2144

欧元/英镑 0.8108 0.8110 -0.02 -2.65 0.8329

新西兰元/美元 0.8207 0.8200 +0.09 +5.43 0.7784

美元/挪威克朗 5.6358 5.6651 -0.52 -5.70 5.9766

欧元/挪威克朗 7.3558 7.3635 -0.10 -4.94 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6254 6.6553 -0.45 -3.81 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.6544 8.6450 +0.11 -2.91 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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