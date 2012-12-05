欧元兑美元下滑 因西班牙公债标售需求和欧元区数据不佳

* 西班牙公债收益率在公债标售後大涨

* 欧元区零售销售数据疲弱

* 关注欧洲央行利率决策和美国就业数据

路透纽约12月5日电---欧元兑美元周三从七周高位回落,因此前西班牙公债标售结果令人失望,且欧元区经济数据疲弱,令投资人押注欧元已经在近几日升得过多过快.

在过去一周,对希腊将从国际金主获得更多金援的乐观情绪带动欧元走强,但随着对西班牙的担忧再度浮出水面,欧元升势动能耗尽.在跌穿1.31美元后,欧元技术面前景也利空.欧元近期升势令今年迄今兑美元上涨了1.1%.

在周四欧洲央行货币政策会议前,投资人也不愿大举押注.尽管市场预计欧洲央行将维持利率在0.75%不变,但投资人将关注随着欧元区经济衰退加重,欧洲央行总裁德拉吉是否将显露未来下调借款成本意愿增强的线索.

"在欧洲央行利率决策前,欧元在欧元区有负面消息传来的情况下勉力守住地盘,"DailyFX汇市分析师David Song表示,"由於欧元区基本面前景恶化,欧元可能继续回吐过去一个月的升幅."

西班牙标售公债规模未能达到预期最大值,令其公债收益率大涨,激活了这一欧洲第四大经济体可能正式求援的言论.

欧元区零售销售10月大跌压制了对消费者引领经济复苏的希望,这也令欧元承压.

欧元兑美元跌0.1%,报1.3075美元,根据路透数据,从日高1.3126美元回撤,这是10月18日来最高位.今日是欧元兑美元在六个月交易日中首次下滑.

进一步的技术阻力位在10月高位约1.3140和9月高位约1.3170美元.

欧元兑日圆升0.5%,报107.72日圆,根据路透数据,盘中升至七个半月高位107.95日圆.欧元兑瑞郎也触及两个半月高位,但在纽约汇市回吐了涨幅.

美元兑日圆升0.6%,报82.38日圆.

投资人一直在期待如果日本主要反对党一如预期赢得12月16日大选,日本央行对通胀的立场会更为温和.日本主要反对党领袖安倍晋三已呼吁日本央行准备"不设限的宽松政策",并设立2%的通胀目标.

市场传闻安倍晋三会在选举中获得压倒性胜利,这增加了美元兑日圆的吸引力.

**关注欧洲央行和美国就业数据**

Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton表示,她预计欧元短期内将在1.26-1.32美元的较宽幅区间波动.

"有太多的不确定性,令欧元无法重返年内高位近1.35美元,因此我们预计目前升势可能将见顶."

周五美国劳工部将公布11月非农就业报告.

ADP民间就业报告周三显示,11月美国民间就业岗位增加11.8万,分析师预估值为12.5万.

另一报告先是,11月美国非制造业增长强於预期,但对汇市的影响有限.

一些策略师表示,如果显示美国决策者难以避免所谓财政悬崖,助燃全球经济受累的担忧的迹象增多,欧元可能也会走软,这会提振对避险美元的需求.

美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)在同共和党议员开会後向记者表示,磋商"毫无进展","我们要求总统面对面谈判".

但稍晚,美国总统奥巴马表示,如果共和党承认有必要对美国富人加税,协议可能在一周内达成.

新西兰央行连续14次会议维持指标利率在纪录低点,指因新西兰元高企、通胀较低以及震後重建带来的物价压力威胁.新西兰元兑美元纽约尾盘升0.5%,报0.8280美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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