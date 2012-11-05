欧元兑美元跌至近两个月低点 投资人静待美国大选

* 欧元兑美元跌穿200日移动均线切入位,可能进一步走软

* 在希腊议会就撙节措施投票前,投资人的担忧殃及人气

* 美国大选不确定性支撑美元

路透纽约11月5日电---欧元兑美元周一跌至近两个月低点,因议会对希腊确保国际援助所需改革举措进行投票的结果不明朗,且投资人静待周二美国总统大选.

在欧元跌穿200日移动均线切入位後,欧元的技术面前景也低迷,预示短期内可能进一步走软.

希腊政府周一向议会递交了确保国际救助所需的最新撙节措施方案,但因不满的公众举行了长达一周的示威和罢工,该方案周三在议会是否能投票通过仍不明朗.

"这一题材的主要推动力是欧元忧虑.大致说来,我认为由於希腊将就紧缩措施投票,这一忧虑恐怕会出问题,"花旗集团的G10策略主管Steven Englander说.

批准改革和通过2013年预算案,对希腊获得315亿欧元国际货币基金组织(IMF)和欧盟金援来说至为关键.

"没有额外的资金,希腊将回到朝退出欧元区行进的老路,"Western Union Business Solutions资深策略师Karl Schamotta表示.

路透数据显示,欧元/美元最低跌至1.2765美元,跌破据传的期权边界1.2800美元和挂有止损单的水准1.2780美元,至9月11月以来最低位.欧元日内最新跌0.35%,报1.2791美元.

交易商表示,如果希腊未能通过改革计划,欧元可能跌至1.2625/50美元.但前述策略师Schamotta称,鉴於相关影响重大,"改革议案不通过的可能性不大",若成功获得赞同票,或能扶助欧元在本周末前涨向1.30美元.

技术分析师称,欧元已跌破1.2828美元左右的200日移动均线切入位,可能下跌更多,不过近期支撑预计在9月11日所及低点1.2753美元.

如果欧元收在200日移动均线下方,将成为9月以来首次,後市则有可能脱离近期波动区间1.28-1.32美元.

欧洲央行本周将举行会议,预计不会宣布政策行动,但许多投资者表示,鉴於经济条件恶化,该央行将需要进一步放宽货币政策.

Standard Life Investments外汇投资主管Ken Dickson称,欧洲央行上周公布的季度银行贷款调查显示,欧洲银行业者仍在收紧放贷条件,使得当地经济更加难以复苏.

**美国大选**

欧元疲软,推动美元兑一篮子货币涨至两个月高位.美元指数.DXY最高触及80.843,为9月7日以来最高位,最新涨0.18%,报80.735.

围绕美国大选的不确定性激励避险资金投奔美元.

由於共和党料将保住众议院主控权,若奥巴马胜出,则将提高在财政悬崖问题出现政策瘫痪的风险.

如果国会不能就明年初将生效的约6,000亿美元减支增税措施达成新协议,那将损及美国经济增长,并支撑美元等避险资产.

"奇怪的很,对美国来说格外糟糕的结果,反而可能更有利於美元,"Dickson说.

在不确定时期常获追捧的日圆则上涨.美元兑日圆跌0.20%至80.28日圆,上周五曾触及四个月高位80.67日圆,为3月至9月跌势的约50%技术回档位.

"美元/日圆走势对美国大选结果最为敏感,"瑞银集团外汇策略师Beat Siegenthaler说."对罗姆尼当选的预期曾扶助美元涨越80日圆,但该预期已有所降低."

部分市场人士认为罗姆尼反对美联储的购债计划,所以如果他当选,美国公债将遭遇抛压,从而会推高收益率和美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2795 1.2836 -0.32 -1.16 1.2945

美元/日圆 80.28 80.44 -0.20 +4.34 76.94

欧元/日圆 102.72 103.24 -0.50 +3.17 99.56

美元/瑞郎 0.9433 0.9398 +0.37 +0.61 0.9376

英镑/美元 1.5977 1.6023 -0.29 +2.85 1.5535

美元/加元 0.9963 0.9956 +0.07 -2.26 1.0193

澳元/美元 1.0360 1.0331 +0.28 +1.32 1.0225

欧元/瑞郎 1.2070 1.2070 +0.00 -0.61 1.2144

欧元/英镑 0.8006 0.8006 +0.00 -3.88 0.8329

新西兰元/美元 0.8249 0.8246 +0.04 +5.97 0.7784

美元/挪威克朗 5.7295 5.7373 -0.14 -4.13 5.9766

欧元/挪威克朗 7.3328 7.3571 -0.33 -5.24 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6878 6.7007 -0.19 -2.90 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.5590 8.6018 -0.50 -3.98 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军/白云; 审校 母红/张荻/程琳

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