欧元兑美元上涨 结束三天跌势

* IMF总裁拉加德支持给予西班牙和希腊更多时间削减赤字

* 标准普尔将西班牙评等降至略高於垃圾级

* 日本财务大臣警告日圆上涨对经济带来负面影响

路透纽约10月11日电---欧元兑美元周四上涨,结束三天跌势,此前国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称应该给予债务沉重的欧元区经济体更多时间来降低预算赤字.拉加德的讲话盖过了标准普尔下调西班牙评等的影响.

美元兑较高收益货币下滑,而日圆全线下跌,此前美国公布最新一周初请失业金人数意外骤降,促使投资人卖出避险货币,并买入较高回报的货币.

拉加德说,她倾向给予债务沉重的希腊和西班牙更多时间来降低其预算赤字,因为减赤力度过大过快将弊大於利.

拉加德的言论被视为有助於欧元区的稳定,且降低了希腊退出欧元区的风险.不过,德国回应说,在减债目标上走回头路将损害信心.

"拉加德隔夜发表了对高负债欧元区国家有支持作用的的言论,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说,"这对欧元有利."

"我们原先也预计今早美国将公布优於预期的经济数据,特别是初请失业金人数远优於预期,为金融市场整体人气改善再添动力,"他说.

欧元兑美元升0.4%,至1.2924美元.在亚洲交易时段,欧元低见1.2824美元,为10月1日来的最低,此前标准普尔调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高於垃圾级别.评级展望为负面.

在Reuters Dealing平台上,大约有价值57亿美元的欧元易手.

IMF本周的研究报告显示,财政整固对经济成长造成的负面影响远超过原先的预想.

一些分析师表示,欧元扭转在西班牙评等遭下调後录得的跌势,因寄望该国评等被调降将促使西班牙更快申请救助.

"投资人最初对欧元区的坏消息措手不及,但很快明白到坏消息其实是好消息,因为这将把西班牙请求救助的时间提前,"GFT市场策略师Neal Gilbert说.

欧元没有跌穿其200日移动均线切入位约1.2822美元,从而获得技术性支持.亚洲国家央行据报在1.2850美元有买需.

围绕西班牙何时寻求救助的不确定性及对希腊的担忧再度浮现可能限制欧元的升势.若西班牙申请纾困,市场广泛认为将对欧元有利,因为将消除一些不确定性,且激活欧洲央行旨在缓解受困经济体压力的购债计划.

欧元兑日圆升0.6%,至101.22日圆.美元兑日圆升0.2%,至78.32日圆.

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为33.9万,预估为37.0万人.美国一周续请失业金人数为327.3万人,预估为327.5万人.数据显示劳工市场得到改善.

日圆也下跌,因有关日本央行可能采取行动抑压日圆涨势的臆测升温.日本财务大臣城岛光力周四称,日本非常担忧日圆升值对经济造成的负面影响.

较高收益货币上涨.澳元扭转稍早跌势,且攀升至10月2日来的最高位,此前澳洲公布就业人口增幅远高於预期.澳元兑美元最新升0.3%,至1.0260美元.

瑞典克朗兑欧元跌至三个月低位,此前瑞典公布的通胀数据低於分析师预期,支持了该国可能很快减息的预期.欧元最新升0.5%,至8.6635瑞典克朗.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2926 1.2874 +0.40 -0.15 1.2945

美元/日圆 78.32 78.17 +0.19 +1.79 76.94

欧元/日圆 101.27 100.63 +0.64 +1.72 99.56

美元/瑞郎 0.9350 0.9388 -0.40 -0.28 0.9376

英镑/美元 1.6044 1.6003 +0.26 +3.28 1.5535

美元/加元 0.9783 0.9814 -0.32 -4.02 1.0193

澳元/美元 1.0264 1.0228 +0.35 +0.38 1.0225

欧元/瑞郎 1.2085 1.2091 -0.05 -0.49 1.2144

欧元/英镑 0.8056 0.8042 +0.17 -3.28 0.8329

新西兰元/美元 0.8170 0.8158 +0.15 +4.96 0.7784

美元/挪威克朗 5.7076 5.7344 -0.47 -4.50 5.9766

欧元/挪威克朗 7.3776 7.3861 -0.12 -4.66 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6982 6.6922 +0.09 -2.75 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.6622 8.6215 +0.47 -2.82 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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