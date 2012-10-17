欧元兑美元升至一个月高位 受助于西班牙救助希望

* 穆迪确认西班牙评等,欧元受助走强

* 投资者预期西班牙将要求救助

* 对本周稍後举行的欧盟峰会的预期不高

* 美元兑日圆触及一个月高位,因市场臆测日本央行将进一步放宽政策

路透纽约10月17日电---欧元兑美元周三升至一个月高位,因有关西班牙将在下月求助的预期不断增强,使穆迪周二确认西班牙投资级评等後出现的正面人气进一步增强.

穆迪的评级决定基於西班牙将落实财政改革,且欧洲央行将购买欧元区二线国家公债的假设,缓和了对西班牙评等将被调降至垃圾级的担忧.这推动西班牙公债收益率在周四标售前走低,并扶助欧元走强.

近几周市场押注西班牙最终将要求救助,欧元因此受到支撑,因西班牙求助为欧洲央行购买西班牙公债,压低该国借贷成本铺路.有关西班牙将获得信用额度的传言也扶助提振欧元.

美元兑日圆削减跌幅,之前公布的数据显示,美国9月房屋开工增幅为逾四年来最大,显示处於萌芽状态的楼市复苏积聚动能.

"放弃了将西班牙评等调降至垃圾级的机会,穆迪消除了金融市场的一大不确定因素,全球投资者对此作出正面响应,"BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示.

欧元兑美元日内上扬0.6%,报1.3124美元,日高为1.3139美元,此为9月中以来最高.在9月17日触及的四个月高位1.3169美元有强劲阻力,据称在1.3180美元之上有止损单,且据报期权阻力位在1.3200美元.

交易商称,主权投资者在1.3080美元有强劲买需,但在西班牙求助形势明朗化之前,多数市场人士对将欧元推升至1.3200美元之上持谨慎态度.

在Reuters Dealing平台上,有近56.25亿美元的欧元换手.

**援助要求**

"西班牙评级免遭调降对欧元有支撑作用,但更大的驱动因素是西班牙将很快要求欧洲提供某种形式的金援的预期升温,"东京三菱银行的汇市经济学家Lee Hardman表示.

不过,西班牙求助的时机仍不明确.

Hardman表示,西班牙求助後,欧元可能攀升至1.35美元的高位,但如果有关欧元区决策者对解决主权债危机取决的进展感到自满的忧虑重燃,欧元可能会回落.

西班牙可能获得信贷额度,以及德国反对向欧元区二线国家提供救助的立场有所松动等因素短期内可能支撑欧元.

但对在周四和周五将举行的欧盟峰会上,各国领导人将在解决希腊问题上取得进展的预期不高.一位不愿具名的德国官员表示,预计在欧盟峰会上不会对希腊问题进行任何实质性的讨论,且预计国际贷款人也不会发布有关希腊经济的阶段性报告.

希腊总理萨马拉斯周三在欧洲中右翼政党在布加勒斯特举行会议的间歇表示,希腊接近与国际贷款人就向该国发放援助贷款达成协议.

日圆近期走软,因市场臆测日本央行可能在10月30日举行的下一次政策会议上进一步放宽政策.

近几日,有关日本软银以200亿美元收购美国无线运营商Sprint Nextel Corp(S.N)的交易可能引发购买美元的资金流的传言也使日圆承压.

根据路透数据,美元兑日圆触及一个月高位79.04日圆,最新上扬0.2%,报78.98日圆.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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