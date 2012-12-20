欧元兑美元小涨 美国“财政悬崖”问题主导市场

* 美国数据多为正面,但风险胃纳消退

* 美国财政悬崖担忧主导市场

* 日本央行扩大资产购买规模10万亿日圆

路透纽约12月20日 - 汇市周四窄幅波动,假日前交投淡静,欧元兑美元呈现拉锯格局.美国公布的数据大都良好,但投资者仍在密切关注美国预算谈判的进展.

对美国政策制定者或无法达成财政悬崖协议的担忧,仍旧令汇市承压.

奥巴马总统表示,他在解决与共和党分歧方面所能采取的行动已接近极限.美国众议院议长贝纳称,将继续推进一项计划.在增税减支谈判取得了一些进展后,本周初气氛又变差.财政悬崖问题可能会使美国经济重新陷入衰退.

Brown Brothers Harriman外汇策略师Win Thin称,"鉴于有关消息好坏不一,任何计划都存在不确定性,我认为市场受到财政悬崖的困扰.你可以认为这对美元有利.欧元仍在1.32美元上方,更像是技术性反弹."

若美国预算谈判达成协议,则有利欧元和澳元等成长相关货币,但被认为对避险美元不利.

共和党宣布打算本周将一项税收计划在众议院付诸表决,奥巴马总统威胁将否决该计划.上周取得的进展可能付之东流.

纽约尾盘,欧元兑美元收复盘中跌幅,上涨0.13%,报1.3243.周三欧元触及八个半月高点1.3308.

市场人士大都预期,美国预算谈判能够及时达成协议,有人预计欧元1月初时将高见1.3500.

在最近几个交易日,有迹象显示民主共和两党的磋商取得进展,推动全球股市涨至三个月高点,较高风险货币兑美元均强劲上涨.

欧元周四稍早高见1.3295.投资者对美国第三季国内生产总值(GDP)数据好于预期,以及其他正面的经济数据做出回应.

投资者已经增持欧元,欧元通常在风险胃纳上升时受益,而美国经济复苏看似走上正轨.

美国第三季GDP环比年率终值为增长3.1%,高于上月公布的前值增长2.7%.美国11月成屋销售则意外录得三年来最快增幅.

此外,12月美国大西洋沿岸中部地区企业活动加速上升,从上月风暴造成的低迷中反弹,因新订单增加.

欧元兑日圆上涨0.12%至111.76日圆.

日圆兑美元稍早下滑,此前日本央行扩大资产购买的幅度令部分投资者感到失望,他们原预计日央行的宽松力度会更大.

美元兑日圆下滑0.01%至84.39日圆.日本央行明年将进一步放宽政策的前景料将限制日圆涨势.

日本央行增加资产购买规模10万亿日圆,并称将在下个月讨论是否有调高通胀目标的空间,此举将会打压日圆.(完)

(编译 张荻; 审校 张明钧)

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