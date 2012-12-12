欧元兑美元上涨 因美联储推出新一轮购债计划刺激经济

* 美联储决定继续购债操作,打压美元

* 明年开始购买长期公债,最初购债规模为每月450亿美元

* 美元兑日圆在八个月高位,因预期日本央行将放宽政策

* 贝南克重申若跌落财政悬崖,美联储没有工具应对

路透纽约12月12日 - 欧元兑美元周三上涨,在美国联邦储备委员会(FED,美联储)一如预期维持利率不变,并称将延续购债刺激计划后,欧元扩大涨幅.

美联储维持指标利率在0-0.25%不变,并承诺将在卖短买长操作年底结束后先按每月450亿美元的规模购买长期公债.这是在目前每月购买400亿美元机构抵押贷款支持债券(MBS)基础上进行的.

并且,美联储首次将货币政策同具体目标挂钩,称将维持近零利率直至失业率触及6.5%的目标,届时将重新考虑政策立场.目前美国失业率在近四年低点7.7%.

投资人对美联储新的购债计划早有预期,令美元在美联储宣布政策决定前就已下挫.美联储购债令更多资金注入金融市场,降低了美元的购买力.

尽管美元已经走软,一位市场老牌分析师表示,美联储措施的力度可能还未完全被市场消化.

"我认为空头在下周还不会完全显露出来,但我想随着市场消化美联储资产负债表按年增加约四成,空头将逐步建立."花旗G10汇市策略部门全球主管Steven Englander表示.

美联储希望新注入的资金能刺激额外支出和投资,并带动较长期招聘.

"考虑到过去四年购买资产刺激经济成长收效甚微,美联储在政策框框中找不到出口,无法改善经济,却又唯恐刺激政策减少,经济就会崩溃."Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani.

"这对美元的影响将很小,因这是目前政策的延续,市场已经消化."他表示.

美联储政策声明宣布后,美国公债价格大跌,美股跳升,欧元兑美元攀升至1.3096美元的日高,之后回落至1.3064美元,根据路透数据,当日上涨0.46%.

美联储称,通胀忧虑仍不高.美联储主席贝南克在记者会上表示,美联储在促进就业最大化的同时关注2%的通胀目标.只有达到该目标,美联储才会考虑以"均衡的措施"收紧货币政策,且任何撤走刺激措施都会是逐步进行的.

他重申,美联储没有工具可以抵消跌落财政悬崖的后果.

**预期日本采取刺激措施**

美元兑欧元,以及澳元和加元等较高收益货币下滑,但保持兑日圆的升势.

在美联储宣布政策决定后,美元兑日圆触及近九个月高位.投资人押注在周日日本大选预计自民党获胜后,日本央行将实施更多激进的宽松货币政策.

日本自民党领导人安倍晋三已经呼吁日本采取更多激进的宽松货币政策以激活低迷的经济.

根据路透数据,美元兑日圆纽约尾盘报83.14日圆,升0.76%,略低于日高83.22日圆.欧元兑日圆升1.25%,报108.62日圆,为4月4日来最高.

分析师表示,北韩成功发射火箭也是另一个可能令日圆承压的因素.

澳元兑美元升至三个月高位,新西兰元兑美元攀升至2月29日来最高水准,美元兑加元跌至八周低点.

"美元进一步下跌的空间可能有限,特别是因市场对美国财政悬崖有如此多的不确定性.对欧债危机的不确定性、对意大利的担忧以及周末日本大选也会限制美元跌幅."Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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