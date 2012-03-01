欧元兑美元触及一周低点

* 欧元交投振荡,触及一周低点

* 欧洲央行挹注流动性令欧元承压

* 美国及海外数据打击风险意愿

* 伯南克未给出量化宽松暗示

路透纽约3月1日电---欧元兑美元周四跌至一周低点,美国数据显示今年稍早经济失去动能,但目前恢复的状况好於欧元区.

近期美国公布了一系列利好的经济数据,以及美联储主席伯南克的讲话,虽然降低但未能消除对更多货币宽松政策的预期.这与欧洲央行周三通过长期再融资操作向银行业挹注大量流动性的行为截然不同.

数据显示,美国2月制造业放缓,1月实质个人支出连续第三个月持平.尽管其他数据显示最近一周初请失业金人数降至近四年低点,但2月零售商与汽车制造商的销售业绩也很乐观.

不过欧洲制造业活动低迷,盖过亚洲乐观数据的影响,给全球经济持续复苏的前景蒙阴.

欧洲政策制定者在应对该地区债务危机方面取得一定进展,令欧洲公债收益率下跌且欧元上扬.不过,富国银行驻纽约货币策略部主管Nick Bennenbroek表示,欧元区的相对货币政策基本面并未出现有利於欧元的转变.

"因此,我们认为欧元价值与欧洲及美国央行的各自货币政策立场之间已浮现分歧,"他说."鉴於双方的货币政策立场可能继续背离,我们预计欧元将再度走软,而且离这一天可能不是很遥远."

Bennenbroek表示,他认为欧元/美元在三个月後将在1.3000美元,12个月後将跌至1.2200美元.

欧元兑美元最新下跌0.2%,报1.3304美元,此前触及一周低点1.3280美元,跌破了100日移动均线1.3293美元的近期支撑位.

根据路透数据,欧元周三触及三个月高点1.3485美元.欧元亦在2月录得去年10月迄今最好单月表现.

"欧元在上周开始出现挤仓後,目前正处於盘整状态."CitiFX的10国集团货币分析师Greg Anderson称.

"到本周五收盘,此次盘整预计将令欧元跌至1.3250美元附近."他预计.

市场密切关注美国联邦储备理事会(FED)主席伯南克向参议院一个委员会发表的证词,但其影响甚微.

伯南克重申了周三的讲话,警告称鉴於美国经济依旧疲软,近期失业率大幅下滑态势将难以持续,但他未暗示进一步放松货币政策.

若美联储实施新一轮资产购买计划,即量化宽松,将对美元不利,因为这等同于印钞.而欧洲央行(ECB)近期则通过长期再融资操作(LTRO)来挹注资金.

"有人认为,市场可能正在把LTRO解读为某种形式的量化宽松,我们在今天的交易中感觉到了这种倾向,"CitiFX的Anderson指出.

浏览采购经理人指数(PMI)图表,请点击:(reut.rs/xTeOsR)

浏览美国供应管理协会(ISM)图表,请点击:(link.reuters.com/vyk86s)

浏览初请失业金人数图表,请点选:(link.reuters.com/quk86s)

浏览个人支出图表,请点选:(link.reuters.com/suk86s)

浏览美国2月同店零售销售图表,请点选:(link.reuters.com/sam86s)

**欧盟峰会**

周四的关注焦点也转向欧盟峰会和欧元区财长会议.

交易员称,亚洲一些央行和宏观基金在盘初抛售欧元,很多机构削减欧元持仓,因欧洲央行挹注5,300亿欧元三年期资金的消息已经基本上被市场消化.

美元兑日圆最新跌0.1%,报81.08日圆,仍接近周一触及的九个月高位,因日本央行采取放松举措後日圆依然承压.

瑞银集团(UBS)的策略师称,预料美联储将比日本央行更早实现利率正常化,这种政策差异将导致两年期美债和可比日债收益率(殖利率)差距持续走阔.

美债和日债利差与美元/日圆走势紧密关联,该利差走阔,势必推动美元走高.因此瑞银预料,2012年美元兑日圆升至85,2013年进一步攀升至90,在日本财年於3月底结束前的海外资金汇回难以对日圆形成支撑.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3311 1.3324 -0.10 +2.83 1.2945

美元/日圆 81.07 81.22 -0.18 +5.37 76.94

欧元/日圆 107.91 108.23 -0.30 +8.39 99.56

美元/瑞郎 0.9058 0.9042 +0.18 -3.39 0.9376

英镑/美元 1.5952 1.5916 +0.23 +2.68 1.5535

美元/加元 0.9856 0.9894 -0.38 -3.31 1.0193

澳元/美元 1.0800 1.0729 +0.66 +5.62 1.0225

欧元/瑞郎 1.2060 1.2051 +0.07 -0.69 1.2144

欧元/英镑 0.8344 0.8370 -0.31 +0.18 0.8329

新西兰元/美元 0.8385 0.8335 +0.60 +7.72 0.7784

美元/挪威克朗 5.5746 5.5864 -0.21 -6.73 5.9766

欧元/挪威克朗 7.4215 7.4449 -0.31 -4.09 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6204 6.6108 +0.15 -3.88 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8134 8.8151 -0.02 -1.12 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)