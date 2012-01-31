* 欧元兑美元自六周高点回落

* 欧元兑瑞郎下跌

* 欧盟就永久欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)达成协议,欧元缩减跌幅

路透纽约1月30日电---希腊悬而未决的债务重整,周一令欧元兑美元自六周高点回落,并将欧元兑瑞郎推至四个半月低位.

而在欧盟就引进永久性的欧元区金融纾困机制达成协议後,欧元确实缩减了部分跌幅.该机制相关细节仍有待拟定.

"领导人宣布就永久性欧洲稳定机制(ESM)达成协议,欧元上扬30个跳动点.市场亦出现欧元空头减持操作,但我认为一旦尘埃落定,欧元或将回落,"SMBC首席交易员Joe DeGeronimo称.

起初,希腊债务谈判未能取得突破,推动德债与欧元区二线国家公债间的利差走阔,加大了欧元的下行压力.意大利公债标售进展顺利,但未能平息担忧.

希腊民间债权人与政府间的换债谈判持续至周末.虽然声称取得进展,但在欧盟领导人峰会前未能达成协议.

纽约梅隆银行的资深外汇策略师Michael Woolfolk说,"欧元保持强势令人意外.市场反应暗示,欧元的下行风险并不像当初担忧的那样."

路透数据显示,欧元兑美元最新报1.3134美元,跌幅为0.68%,纽约盘初一度触及六周高位,但盘中最低跌至1.3074美元.

希腊财政部长韦尼泽洛斯愤怒回应了将希腊预算决策权交予欧洲机构的建议,交易商称这对市场人气构成压力.

德国试图淡化该建议,称欧元区正讨论多种指导受援国家执行预算撙节计划的方法,但尚未做出决定.

法国总统萨科齐在欧盟峰会结束後表示,他与德国总理默克尔均反对控制希腊预算.

他亦称,希腊债务磋商正朝"正确方向"推进,并对"未来几天内"达成协议抱有希望.

不过民间债权人将希腊债券长期价值减计70%的协议据信已接近达成,这增加了希腊可避免无序违约的希望.

协商遇阻的原因除了票息,还有欧洲央行及其他政府的希腊债券持仓是否也应承担损失.

花期驻伦敦的分析师Valentin Marinov表示,除了希腊债务协商的不确定性,有关希腊短期财政前景的疑虑仍然持续.

"在这个方面,今日欧盟峰会可能无法平息投资人疑虑,"他说."所以,欧元兑美元在未来数周可能会回吐大多数欧盟峰会前的涨幅.重演过去我们所见到的模式,在欧盟峰会之前上涨,欧盟峰会之後下跌."

欧元兑美元本月有望录得月线上涨,不过整体人气偏空,因债务危机持续纷扰,且欧元区衰退前景浮现.

**欧元兑瑞郎走势艰困**

根据路透数据,欧元兑瑞郎跌至四个半月低点1.2034,但交易商表示,大规模买盘避免了欧元跌向瑞士央行设下的1.2000瑞郎极限.欧元/瑞郎在纽约午後报1.2053.

尽管欧元下跌,野村仍建议将欧元/瑞郎多头部位加倍.野村称,欧元/瑞郎的1.20底部是绝对可靠的,就算前总裁希尔德布兰德辞职,瑞士央行也不会改变政策.

他们建议在现汇来到1.2060瑞郎时买进欧元,上档目标在1.2450,停止单挂1.1990.

根据路透数据,欧元兑日圆报100.20,下跌1.18%,稍早曾触及一周低点.

澳元进一步脱离美国联邦储备理事会(FED)承诺维持低利率後触及的三个月高点,此前惠誉将主要澳洲银行业者置於调降评等观察名单.

根据路透数据,澳元兑美元下跌0.54%至1.0594,交易商称,在风险胃纳回落的情况下,有来自杠杆操作人士的卖盘.

根据路透数据,美元兑日圆续跌0.51%至76.28,仅略高於日低76.20,後者为日本当局10月31日干预推低日圆以来的最低水准.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3125 1.3224 -0.75 +1.39 1.2945

美元/日圆 76.29 76.67 -0.50 -0.84 76.94

欧元/日圆 100.15 101.40 -1.23 +0.59 99.56

美元/瑞郎 0.9179 0.9118 +0.67 -2.10 0.9376

英镑/美元 1.5701 1.5733 -0.20 +1.07 1.5535

美元/加元 1.0022 1.0009 +0.13 -1.68 1.0193

澳元/美元 1.0589 1.0651 -0.58 +3.56 1.0225

欧元/瑞郎 1.2049 1.2061 -0.10 -0.78 1.2144

欧元/英镑 0.8357 0.8406 -0.58 +0.34 0.8329

新西兰元/美元 0.8187 0.8238 -0.62 +5.18 0.7784

美元/挪威克朗 5.8200 5.7956 +0.42 -2.62 5.9766

欧元/挪威克朗 7.6397 7.6645 -0.32 -1.27 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7450 6.7335 +0.17 -2.07 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8606 8.9107 -0.56 -0.59 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)