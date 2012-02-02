欧元尾盘未守住涨势转为下跌

* 贝南克发言引发的欧元涨势消退,市场关注美国就业报告

* 希腊债务协议不确定性仍笼罩欧元

* 日圆稳于高位附近令市场提防央行干预

路透纽约2月2日电---欧元周四在纽约尾盘下跌,未能守住美国联邦储备委员会(美联储, FED)主席伯南克发布为低利率政策辩解言论後的升势.贝南克称美国经济仍需政府支持.

投资者盘中经历震荡交投,贝南克言论与希腊债务重组仍悬而未解均影响市场走势,尽管有言论称希腊行将达成协议.欧元受这些最新消息影响,盘中涨跌不定.

贝南克在国会的证词,影响力盖过了希腊财政部长韦尼泽洛斯有关公共部门参与该国债务重组的条款仍需具体化的讲话.

"在目前希腊债务协商没有新进展、以及没有什麽可以真正预期的情况下,投资人把焦点放在下周的解决方案.所以这代表了没有突破本周区间的动力,非农就业报告出炉前盘势只是在区间震荡,"新泽西州贝德明斯特的Forex.com首席外汇分析师Brian Dolan说.

他表示,"从贝南克有关复苏正在持续的言论来说,企业是个亮点,这可能激励了一些冒险情绪",导致美元早盘遭逢卖压.

周五非农就业报告公布之前,成交量缩小,较上日少有变动.路透调查访问74位分析师平均预估,该报告料显示新增150,000个非农就业岗位,12月时为新增200,000个.

若就业报告数据强劲,料将引起美元卖压,因这将代表经济走强,进而将吸引资金转往大宗商品及股市.

若数据逊於预估,则将吸引避险买盘追捧美元.如果和预估区间相差太多,则对美联储将采取更多资产购买,以及第三轮量化宽松的预期心理将对美元形成利空.

欧元兑美元最新下跌0.10%,报1.3145美元,本周交投区间约在1.3020至1.3230美元.

分析师表示,希腊若达成协议可能令欧元突破向上,但是涨势可能仅是暂时性的.韦尼泽洛斯说,希腊与欧盟和IMF关於希腊银行资本重组议题的协商进展困难.

欧元兑美元盘中高低点之差超过0.01美元.

欧元盘中一度低见1.3083美元,因欧元集团主席贾克说,本周欧盟峰会在"很大程度上并不足以"打击主权债危机,他并形容希腊债务协商是"极其艰难".

这番话逆转了欧元先前因中国总理温家宝谈话引发的涨势.温家宝周四称,中国正考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中.

另外,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四说,希腊公共部门债权人在帮助国家缓解债务危机方面已经做得够多,剩下来的行动要看民间债权人了.

"贾克的声明称协商极其艰困,看来协议似乎不像是'接近於达成',"加拿大皇家银行资本市场资深外汇分析师David Watt说.

本周葡萄牙公债收益率创下欧元面市以来新高之後,投资人仍担心葡萄牙可能需要第二次纾困,甚至步上希腊後尘,需要债权人进行债务减计.

**关注央行干预**

美元兑日圆勉强跳升几个跳动点,上涨0.04%,报76.23日圆,但仍盘旋在周三触及的三个月低点附近,使得有关日本央行可能进场干预的忧虑仍在.

美元已逼近10月31日在电子交易平台的纪录低位75.311日圆,当日日本央行出手干预阻升日圆.

自从美联储上周表示将维持超低近零利率至少至2014年,美元兑日圆就承受压力.

日本财务大臣安住淳周四表示,若有必要将对汇市采取坚定措施,显示出日圆兑美元劲升之际日本央行单方面干预市场的可能性.

分析师表示,如果美元兑日圆跌破75.50日圆,或者市场大幅波动,日本可能就会干预.

市场也关注瑞士央行的动作,欧元兑瑞郎报1.2050瑞郎,上涨0.04%,距离该央行底线1.20不远.

稍早时,澳元兑美元触及五个月高位.澳元今年以来兑美元上涨将近5%,即使市场普遍预期澳洲央行在下次升息之前将先再度降息.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3145 1.3158 -0.10 +1.54 1.2945

美元/日圆 76.18 76.20 -0.03 -0.99 76.94

欧元/日圆 100.15 100.26 -0.11 +0.59 99.56

美元/瑞郎 0.9161 0.9154 +0.08 -2.29 0.9376

英镑/美元 1.5806 1.5828 -0.14 +1.74 1.5535

美元/加元 0.9992 0.9988 +0.04 -1.97 1.0193

澳元/美元 1.0711 1.0695 +0.15 +4.75 1.0225

欧元/瑞郎 1.2046 1.2045 +0.01 -0.81 1.2144

欧元/英镑 0.8316 0.8311 +0.06 -0.16 0.8329

新西兰元/美元 0.8333 0.8316 +0.20 +7.05 0.7784

美元/挪威克朗 5.8245 5.8083 +0.28 -2.54 5.9766

欧元/挪威克朗 7.6585 7.6410 +0.23 -1.03 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7378 6.7390 -0.02 -2.18 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8619 8.8694 -0.08 -0.58 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)