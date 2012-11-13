欧元兑日圆和美元下滑 受希腊和西班牙忧虑拖累

* 围绕希腊援助的不确定性犹存

* 欧盟和IMF就希腊援助出现意见分歧

* 德国ZEW景气判断指数疲弱凸显该国面临诸多问题

* 围绕美国"财政悬崖"的担忧利好美元

路透纽约11月13日电---周二欧元兑美元触及逾两个月低位,兑日圆跌至一个月低位,受累于国际贷款方推迟对希腊的援助,以及西班牙是否将寻求援助的不确定性挥之不去.

对希腊和西班牙情势的忧虑,已导致欧元兑美元在过去九个交易日内七日下跌.11月以来,欧元/美元已累计下滑1.9%,兑日圆亦下挫1.7%.

希腊的国际贷款方给予该国更多时间来实现预算目标,不过他们并未拨付希腊援助资金,该国曾指望利用这笔援助来为周五到期的50亿欧元债务进行再融资.

在希腊如何能将债务降低至可维系水平一事上,希腊的国际贷款机构之间出现了公开的意见分歧,这已激起市场对欧洲危机恐将再度发酵的担忧.

"当这些监督欧债危机解决方案的机构一直出现意见分歧,很难让投资者恢复信心,"Bank of the West外汇顾问Sean Cotton指出.

纽约尾盘,欧元兑美元小跌至1.2704美元,稍早跌至9月7日来最低的1.2660美元.

德国ZEW景气调查疲弱,加重投资人对欧债危机冲击欧洲最大经济体的担忧,盘中稍早打压欧元.

但一家德国报纸援引政府消息人士报导称,德国希望将超过440亿欧元的援助贷款一次性发放给希腊,这带动欧元从两个月低点反弹.交易商将该报导解读为德国急於解决问题的迹象.

德国财长周二证实,欧盟财长讨论了一次性发放三笔贷款的议题,但如果欧盟决定这麽做,应该有控制机制.

另外,对欧元区第四大经济体西班牙将正式寻求救助的臆测也提振该国公债,并扶助抑制欧元跌势.

Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示,"西班牙求助臆测导致西班牙公债价格大涨,但我相信西班牙在本月稍晚的重要选举前不会求援,他们可能会等更久,可能要等到明年."

如果西班牙求援,欧元应会上涨,因这将为欧洲央行购买其公债并拉低其借款成本铺平道路.

Cambridge Mercantile Group高级交易员兼分析师Matthew Lifson表示,欧元技术面继续承压,在1.2720区域有强劲阻力.

"预计欧元将继续下探,最初是缓慢走低,接近1.2665美元区域,"Lifson表示,"由於对希腊和西班牙的担忧持续,市场将保持抛售心理."

美国的焦点是财政悬崖,如果国会未能在年底前达成协议,一系列大规模削减预算和增税将生效.这种忧虑提振美元获得避险资金流入.

"投资人担心如果美国国会无法提出解决债务问题的长期方案,美国经济明年年初可能急停,"Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示.

美元指数.DXY小涨,报81.102,稍早触及81.241的两个月高位.本月迄今,美元指数涨1.4%.

美元兑日圆跌0.1%,报79.38日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2702 1.2707 -0.04 -1.88 1.2945

美元/日圆 79.37 79.48 -0.14 +3.16 76.94

欧元/日圆 100.81 101.02 -0.21 +1.26 99.56

美元/瑞郎 0.9476 0.9486 -0.11 +1.07 0.9376

英镑/美元 1.5869 1.5874 -0.03 +2.15 1.5535

美元/加元 1.0018 0.9996 +0.22 -1.72 1.0193

澳元/美元 1.0430 1.0426 +0.04 +2.00 1.0225

欧元/瑞郎 1.2035 1.2048 -0.11 -0.90 1.2144

欧元/英镑 0.8002 0.8001 +0.01 -3.93 0.8329

新西兰元/美元 0.8155 0.8173 -0.22 +4.77 0.7784

美元/挪威克朗 5.7704 5.7435 +0.47 -3.45 5.9766

欧元/挪威克朗 7.3315 7.3010 +0.42 -5.25 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7870 6.7539 +0.49 -1.46 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.6227 8.5856 +0.43 -3.26 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英/李军;审校 张荻/张涛

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