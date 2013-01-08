欧元和美元兑日圆下跌 关注日本央行和欧洲央行举措

* 美元兑日圆承压,在1月1日低点86.53日圆获得支撑

* 日本政府将购买欧洲稳定机制(ESM)发行的债券

* 法国财政部驳斥了该国评等将被调降的传言

* 美国企业财报可能将左右汇市人气

路透纽约1月8日 - 美元和欧元兑日圆周二下跌,在近期快速大幅上涨后,投资者认为目前是该获利了结的时候.

美元兑日圆逾一个月来快速上涨,因预期日本新一届政府将迫使日本央行采取更强有力的货币刺激措施.

美元兑日圆12月累计升幅为5.2%,今年初以来升幅为0.5%,目前美元已连续第二个交易日下跌.

"市场出现大量获利了结,在仓位触及过高水平后,人们决定削减,"Gallant Capital Markets首席外汇策略师Daniel Hwang称.

"日本央行可能采取的举动似乎已被充分消化,从这点来看,美元和欧元兑日圆的涨势太高太快了,"他称.

美元兑日圆在最近几个月累计涨近12%后,今日一度跌至盘中低位86.95日圆.

尾盘时,美元/日圆跌0.7%,至87.18日圆,强力支撑位料在1月1日触及的低位86.53日圆左右.

分析师称,投资者不太敢把日圆压得太低,因日本央行在1月21-22日举行的下次会议上可能不选择积极刺激措施,人们关注日本央行总裁白川方明的在位时间.

"白川方明在3月底以前不会离开,所以宽松预期仍有落空的可能,"ING外汇策略主管Chris Turner称.

日本财务大臣麻生太郎周二称,日本将购买由欧洲稳定机制(ESM)发行的债券,随后欧元/日圆一度上涨.

但最终欧元兑日圆仍下跌,因尽管日本买入ESM债券有利于欧洲,但日本外汇储备以美元与欧元为主,因此此举对日圆的打压效果不明确.

欧元/日圆当日跌1%,报114.04日圆,在麻生太郎讲话后一度升至115.21日圆的当日高位.

"日本方面的讲话起初略微提振欧元和美元兑日圆,但稍后人们意识到这只是利用现有储备,所以实际上不会产生影响,"野村外汇策略师Geoff Kendrick在提及购买ESM债券计划的市场反应时称.

**欧洲央行会议前欧元下跌**

市场预计欧洲央行在本周四会议上将维持利率不变.欧元走势动荡,因市场传言称,法国主权债信评等很快将被调降,但该传言影响稍纵即逝.法国财政部一位发言人在其Twitter上称,这一市场传闻是"毫无根据且错误的说法".

本周没有什么重大经济数据,在本周末前欧洲央行会议及西班牙和意大利标售公债前,欧元料将呈区间走势.

但欧洲央行决策者关于未来降息的任何暗示都可能打压欧元.

汇市交易活动亦可能受到美国企业财报的影响.

欧元兑美元于三个交易日来首次下跌,但仍守在上周五跌至的三周低位1.2997美元上方.对日圆交叉汇率的获利了结影响了该货币对.

根据路透数据,欧元/美元尾盘跌0.2%,至1.3084美元.

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3080 1.3115 -0.27 -0.86 1.3194

美元/日圆 87.03 87.77 -0.84 +0.33 86.74

欧元/日圆 113.82 115.13 -1.14 -0.55 114.45

美元/瑞郎 0.9240 0.9210 +0.33 +0.93 0.9155

英镑/美元 1.6054 1.6112 -0.36 -1.21 1.6251

美元/加元 0.9864 0.9855 +0.09 -0.57 0.9921

澳元/美元 1.0501 1.0502 -0.01 +1.04 1.0393

欧元/瑞郎 1.2086 1.2080 +0.05 +0.09 1.2075

欧元/英镑 0.8146 0.8138 +0.10 +0.39 0.8114

新西兰元/美元 0.8362 0.8369 -0.08 +0.95 0.8283

美元/挪威克朗 5.6004 5.5835 +0.30 +0.67 5.5630

欧元/挪威克朗 7.3282 7.3228 +0.07 -0.16 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5548 6.4948 +0.92 +0.86 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5790 8.5265 +0.62 +0.02 8.5777

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.

(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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