欧元兑美元和日圆均升至多月高位

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
德国Ifo企业景气判断指数强劲,但欧盟公布悲观经济预估 欧元兑美元触及两个半月高位,兑日圆升至三个半月高点 欧元/美元期权隐含波动率跌至10%以下
路透纽约2月23日电---欧元兑美元周四跳涨至两个半月高位,兑日圆亦升至多月高点,此前欧洲最大经济体德国公布强劲数据,抵消了欧盟执委会悲观经济预期的负面作用.
欧元周四升穿100日移动均线,为10月末以来首次.此前德国经济智库Ifo公布2月企业景气判断指数连续第四个月上升,提振市场对於该国经济的乐观人气.
不过,欧盟执委会表示欧元区经济正滑向三年内的第二次衰退後,欧元自高位回落.
欧盟执委会称,欧盟经济成长将停滞,并警告欧元区尚未解除债务危机警报.
"今天欧元走高是合情合理的,部分受德国Ifo企业景气判断指数推动,部分源於本周稍早达成的希腊援助协议,"富国银行外汇策略主管Nick Bennenbroek称."希腊协议基本消除了欧元区的一个尾部风险."
"但欧元涨势能持续多久?"他并称,"我感觉欧元兑美元将在1.34-1.35触顶,因欧洲央行(ECB)仍在扩展其资产规模,这有利於风险胃纳,但对欧元不利."
在纽约尾盘,欧元兑美元 EUR=EBS 升0.9%,报1.33654.欧元一度升至日高1.33747美元,此乃电子交易平台EBS上自去年12月12日以来最高水准,因其触发1.3350上方的停止单.
德国2月Ifo企业景气判断指数是推高欧元的重要因素,该数据巩固了德国经济正在改善和将会避免经济衰退的预期,尽管欧元区负债累累国家面临诸多问题.
欧元突破100日移动均线切入位约1.33093,为三个半月以来首次.
欧元兑美元的下一道目标位料在1.3435,为去年10月底峰值至1月中低位之间跌势的50%回档位.
欧元/美元一个月期隐含波动率 EUR1MO= 周四跌至9.76%,为4月22日以来最低,似乎暗示市场对欧元区债务危机的焦虑情绪有所缓和.
Brown Brothers Harriman外汇分析师Mark McCormick称,下周欧洲央行将实施的长期再融资操作应能进一步支撑欧元.
欧洲央行下周预计将向银行提供近5,000亿欧元贷款,不过一些人预计最高可能达1万亿(兆)欧元.
有可能破坏欧元多头走势的因素仍是希腊.该国议会或将就民间投资者参与救助法案进行投票,议案内容包括强迫不愿参与换债的民间债权人减记债券价值的规定.
McCormick称,民间投资者参与救助的实施情况以及希腊大选存在的不确定性,应会抑制欧洲央行注资操作引发的欧元涨势,令欧元维持在近期交易区间.
浏览欧债危机相关图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)
浏览各国经济增长率预估图表,请点选:(link.reuters.com/tek76s)
Miller & Tabak Co首席分析师Andrew Wilkinson指出,欧元将会经历"悲观背景下的乐观阶段,最後还是会受压下跌."不过他认为欧元"似乎仍能向1.3500前进".
欧元/日圆 EURJPY=R 在EBS交易平台升至106.999日圆的11月9日以来高点.日圆在日本央行最近出台宽松举措後依然承压.欧元尾盘报106.910日圆,日内上涨0.4%.
美元/日圆 JPY=EBS 下滑0.4%至79.950日圆,脱离周三触及的七个月高位80.406.
分析师称,美元/日圆还没有出现触顶的迹象,预计将进一步走高.下一目标位将在81.63日圆左右,即2011年4月高点85.530跌至10月31日所及纪录低位的61.8%回档水准.
美元/瑞郎 CHF=EBS 降至三个半月低位0.90120.交易商称美元跌破0.9066和0.9050後触发止损卖单.
欧元/瑞郎 EURCHF= 亦下滑至1.20460瑞郎,此前突破1.2050瑞郎处的期权障碍.欧元更加接近瑞士央行设定的1.20瑞郎的下限.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
------------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.3367 1.3243 +0.94 +3.26 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.92 80.27 -0.44 +3.87 76.94 欧元/日圆 EURJPY= 106.86 106.30 +0.53 +7.33 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9012 0.9106 -1.03 -3.88 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5735 1.5664 +0.45 +1.29 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9975 1.0000 -0.25 -2.14 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0704 1.0636 +0.64 +4.68 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2053 1.2059 -0.05 -0.75 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8495 0.8453 +0.50 +1.99 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8349 0.8288 +0.74 +7.26 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.6149 5.6523 -0.66 -6.05 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5071 7.4838 +0.31 -2.98 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.6156 6.6600 -0.67 -3.95 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8457 8.8236 +0.25 -0.76 8.9135
------------------------------------------------------------------
附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦/肖群英/徐文焰;审校 徐文焰/张荻/流食
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。