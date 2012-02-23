欧元兑美元和日圆均升至多月高位

德国Ifo企业景气判断指数强劲,但欧盟公布悲观经济预估 欧元兑美元触及两个半月高位,兑日圆升至三个半月高点 欧元/美元期权隐含波动率跌至10%以下

路透纽约2月23日电---欧元兑美元周四跳涨至两个半月高位,兑日圆亦升至多月高点,此前欧洲最大经济体德国公布强劲数据,抵消了欧盟执委会悲观经济预期的负面作用.

欧元周四升穿100日移动均线,为10月末以来首次.此前德国经济智库Ifo公布2月企业景气判断指数连续第四个月上升,提振市场对於该国经济的乐观人气.

不过,欧盟执委会表示欧元区经济正滑向三年内的第二次衰退後,欧元自高位回落.

欧盟执委会称,欧盟经济成长将停滞,并警告欧元区尚未解除债务危机警报.

"今天欧元走高是合情合理的,部分受德国Ifo企业景气判断指数推动,部分源於本周稍早达成的希腊援助协议,"富国银行外汇策略主管Nick Bennenbroek称."希腊协议基本消除了欧元区的一个尾部风险."

"但欧元涨势能持续多久?"他并称,"我感觉欧元兑美元将在1.34-1.35触顶,因欧洲央行(ECB)仍在扩展其资产规模,这有利於风险胃纳,但对欧元不利."

在纽约尾盘,欧元兑美元 EUR=EBS 升0.9%,报1.33654.欧元一度升至日高1.33747美元,此乃电子交易平台EBS上自去年12月12日以来最高水准,因其触发1.3350上方的停止单.

德国2月Ifo企业景气判断指数是推高欧元的重要因素,该数据巩固了德国经济正在改善和将会避免经济衰退的预期,尽管欧元区负债累累国家面临诸多问题.

欧元突破100日移动均线切入位约1.33093,为三个半月以来首次.

欧元兑美元的下一道目标位料在1.3435,为去年10月底峰值至1月中低位之间跌势的50%回档位.

欧元/美元一个月期隐含波动率 EUR1MO= 周四跌至9.76%,为4月22日以来最低,似乎暗示市场对欧元区债务危机的焦虑情绪有所缓和.

Brown Brothers Harriman外汇分析师Mark McCormick称,下周欧洲央行将实施的长期再融资操作应能进一步支撑欧元.

欧洲央行下周预计将向银行提供近5,000亿欧元贷款,不过一些人预计最高可能达1万亿(兆)欧元.

有可能破坏欧元多头走势的因素仍是希腊.该国议会或将就民间投资者参与救助法案进行投票,议案内容包括强迫不愿参与换债的民间债权人减记债券价值的规定.

McCormick称,民间投资者参与救助的实施情况以及希腊大选存在的不确定性,应会抑制欧洲央行注资操作引发的欧元涨势,令欧元维持在近期交易区间.

浏览欧债危机相关图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

浏览各国经济增长率预估图表,请点选:(link.reuters.com/tek76s)

Miller & Tabak Co首席分析师Andrew Wilkinson指出,欧元将会经历"悲观背景下的乐观阶段,最後还是会受压下跌."不过他认为欧元"似乎仍能向1.3500前进".

欧元/日圆 EURJPY=R 在EBS交易平台升至106.999日圆的11月9日以来高点.日圆在日本央行最近出台宽松举措後依然承压.欧元尾盘报106.910日圆,日内上涨0.4%.

美元/日圆 JPY=EBS 下滑0.4%至79.950日圆,脱离周三触及的七个月高位80.406.

分析师称,美元/日圆还没有出现触顶的迹象,预计将进一步走高.下一目标位将在81.63日圆左右,即2011年4月高点85.530跌至10月31日所及纪录低位的61.8%回档水准.

美元/瑞郎 CHF=EBS 降至三个半月低位0.90120.交易商称美元跌破0.9066和0.9050後触发止损卖单.

欧元/瑞郎 EURCHF= 亦下滑至1.20460瑞郎,此前突破1.2050瑞郎处的期权障碍.欧元更加接近瑞士央行设定的1.20瑞郎的下限.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3367 1.3243 +0.94 +3.26 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.92 80.27 -0.44 +3.87 76.94 欧元/日圆 EURJPY= 106.86 106.30 +0.53 +7.33 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9012 0.9106 -1.03 -3.88 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5735 1.5664 +0.45 +1.29 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9975 1.0000 -0.25 -2.14 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0704 1.0636 +0.64 +4.68 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2053 1.2059 -0.05 -0.75 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8495 0.8453 +0.50 +1.99 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8349 0.8288 +0.74 +7.26 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6149 5.6523 -0.66 -6.05 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5071 7.4838 +0.31 -2.98 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6156 6.6600 -0.67 -3.95 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8457 8.8236 +0.25 -0.76 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦/肖群英/徐文焰;审校 徐文焰/张荻/流食

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