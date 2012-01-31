欧元回吐涨幅 日圆兑美元攀升至三个月高位

* 欧元兑美元回落,因对欧洲的悲观情绪渗入

* 美元/日圆触及三个月低点,日本对投机活动提出警告

路透纽约1月31日电---欧元兑美元周二回吐稍早所有涨幅,由升转跌,因对希腊达成债务重组协议的预期消散,而日圆重燃升势令投资人担心日本当局可能进场干预,打压日圆.

美元兑日圆挫至10月日本当局上一次干预以来的最低水准,在美国联邦储备委员会会(FED,美联储)上周表示可能保持近零利率直至2014年底後,美元承压.

对葡萄牙可能步希腊後尘,也需要第二轮金援和债务重组的担忧不断加重,开始殃及欧元人气,欧元兑美元触及日低.尽管周一欧盟就推出永久性的欧元区金融纾困机制达成协议,但上述忧虑仍持续.该纾困机制相关细节仍有待拟定.

在希腊总理帕帕季莫斯表示,谈判各方在重组公债协议上取得"重大进展",目标在本周达成明确协议後,欧元兑美元一度上涨.

"欧元兑美元无法守住其亚洲市场的升势,因其跌穿了在1.3160美元的疲弱技术支撑位."Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani表示,"每次有峰会,市场就有对解决欧债危机取得进展产生希望,但尽管他们就金融救助基金达成协议,但希腊及葡萄牙的问题仍未解决.短期内看不到解决办法."

美国消费者信心意外下滑进一步消磨了风险意愿.

"美国的经济数据,某种程度上,可能令风险意愿降低,最终支撑了美元.美国数据逊於预期,尽管报告中部分还相对不错."汇丰控股驻纽约的美洲汇市策略主管Robert Lynch表示.

周三将出炉的ADP 1月就业数据预计将显示民间就业增加18.5万个,12月为增加32.5万.周五的美国非农就业报告预计将显示非农就业岗位增幅由12月的20万降至15万.

"如果数据疲弱,会带动风险意愿降低,你可能会看到美元因此得益,尽管数据公布後可能造成一些波动."Lynch称.

欧元仍势将录得10月来最大月度表现,上次欧元/美元录得月度升幅也是在10月.根据路透数据,欧元/美元周二跌0.37%,报1.3076美元,日高报1.3213美元,离上周触及的六周高位1.3228美元不远.本月欧元兑美元上扬约1%.

欧元将在该水准以及10月至1月跌势的38.2%回档位附近遭遇阻力,根据路透计算,该回档位在约1.3235美元.

市场对欧洲央行可能透过2月举行的下一次长期再融资操作(LTRO)注入大量资金的预期不断升温.

路透调查显示,交易商预计欧洲央行将透过该操作注资3,250亿欧元.

"对於欧元而言,LTRO是好消息,也是坏消息,因其实际上算是量化宽松政策的小版本,"GFT Forex汇市研究部门董事Kathy Lien表示,"除非美联储推出第三套量化宽松政策,否则欧洲央行资产负债表扩大1万亿美元对欧元/美元不利."

**对可能干预感到不安**

根据路透数据,美元兑日圆触及三个月低点76.13日圆,远离上周触及的78.28日圆高位.纽约尾盘,美元兑日圆跌0.16%,报76.16日圆,交易商指传闻称美元/日圆在跌向76.00日圆途中有买盘,在75.80日圆下方有止损的美元卖单.

日本财务大臣安住淳周二表示,将采取坚决行动遏制汇率过度波动和投机.

周二公布的路透调查显示,日本基金经理人热衷於将资金撤回日本,因其认为国内股票价值被相对低估,并预计日本债券将获得日本首相野田佳彦财政改革计划的支撑,至少暂时如此.

因此,不是很多人士预计日本当局将干预市场卖出日圆,但如果美元兑日圆跌至约75日圆,市场的谨慎情绪可能会加重.

交易商也在关注瑞士央行的一举一动,因欧元兑瑞郎逼近1.20瑞郎下限,瑞士央行曾誓言扞卫该水准.根据路透数据,欧元兑瑞郎尾盘跌0.06%,报1.2042瑞郎,日低为1.2030瑞郎.

周二的低点为9月14日来最低水准,9月6日瑞士央行设定了下限水准.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3078 1.3125 -0.36 +1.03 1.2945

美元/日圆 76.19 76.29 -0.13 -0.97 76.94

欧元/日圆 99.67 100.15 -0.48 +0.11 99.56

美元/瑞郎 0.9202 0.9179 +0.25 -1.86 0.9376

英镑/美元 1.5756 1.5701 +0.35 +1.42 1.5535

美元/加元 1.0026 1.0022 +0.04 -1.64 1.0193

澳元/美元 1.0614 1.0589 +0.24 +3.80 1.0225

欧元/瑞郎 1.2034 1.2049 -0.12 -0.91 1.2144

欧元/英镑 0.8299 0.8357 -0.69 -0.36 0.8329

新西兰元/美元 0.8247 0.8187 +0.73 +5.95 0.7784

美元/挪威克朗 5.8658 5.8200 +0.79 -1.85 5.9766

欧元/挪威克朗 7.6680 7.6397 +0.37 -0.90 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7988 6.7450 +0.80 -1.29 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8958 8.8606 +0.40 -0.20 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)