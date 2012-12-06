欧元下滑 欧洲央行公布政策决定後市场臆测央行将会减息

* 欧洲央行维持利率在0.75%不变

* 欧洲央行下调通胀及成长预估

* 意大利政治紧张局势加剧

路透纽约12月6日电---欧元兑美元周四可能录得一个月来最大单日跌幅,此前欧洲央行总裁发表讲话,且央行下调欧元区成长及通胀预估,提振对该行将减息的预期.

意大利政治动荡,推高意大利公债收益率(殖利率),且助力欧元下跌.前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的自由人民党(People of Freedom party)周四撤走现任总理蒙堤的支持,由此造成的政治冲突可能迫使意大利提前大选.

欧洲央行宣布维持利率在0.75%不变,政策会议後央行总裁德拉吉在记者会上说,政策制定者广泛讨论了利率,并一致决定维持利率不变.

德拉吉还表示,政策制定者也讨论了对银行在ECB的存款设定负利率,以鼓励银行不要将资金存放在ECB,而是将资金借出,以带动实质经济.

"欧洲央行的消息未能缓解投资人对解决债务危机进展的忧虑,"DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio说.

在德拉吉发表讲话前,欧洲央行预期明年经济继续萎缩,且大幅下调对经济成长及通胀预估.央行也表示成长风险仍为下行.

ECB官员预计2013年GDP成长区间为负0.9%至0.3%,9月预估区间为负0.4%至1.4%.暗示出现经济萎缩的机率远高於经济成长的机率.ECB官员预计2013年通胀率区间为1.1%至2.1%.

"欧洲央行下调经济成长及通胀预估,两个因素合力,为央行在未来几个月减息敞开大门,"Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说.

欧元兑美元低见1.2948美元,纽约尾盘跌0.8%,报1.2966美元,按目前水准,欧元势将录得11月2日来最大单日百分比跌幅.

根据Reuters Dealing,约有价值60.4亿美元的欧元易手,为10月9日来最大单日成交额.

欧元兑日圆跌0.9%,报106.80日圆.

意大利和西班牙公债收益率上涨,因意大利政治局势紧张.西班牙周三标售公债结果令人失望也令二线公债承压,因这引起市场再度谈论西班牙可能将正式求援.

"一些分析师预计意大利经济明年可能萎缩达3%.如果真是这样,可能引发欧元区又一轮金融危机."BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示.

投资人焦点转向周五密切关注的11月美国非农就业报告.

根据路透访查的分析师,市场预计11月美国新增非农就业岗位9.3万,10月为17.1万,失业率料持稳在7.9%.

"在因欧洲央行记者会的言论而遭抛售後,欧元/美元在约1.2970水准寻获支撑,这非常接近关键支撑位1.2950美元."SMB Forex Trading And Education董事Marc Principato表示,"由於我们在等明天的美国就业报告,预计汇价将在该水准稳定下来."

一些分析师表示,尽管欧元区前景仍低迷,但欧元兑美元的跌势可能有限.

"因我们预计美联储下周将宣布转为完全购买美国公债策略,美元会保持疲弱."法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示.美联储将在下周举行12月的货币政策会议.

法国巴黎银行预计年底欧元将报1.33美元.

美元兑日圆跌0.1%,报82.37日圆,仍离11月22日触及的82.82日圆不远,後者为4月初来最高.

交易商预计日圆将承压,因预期在12月16日日本大选後日本央行将进一步放宽货币政策.

澳元兑美元升至两个半月高位,此前澳洲公布的就业数据意外强劲,促使投资人降低对进一步放宽货币政策的预期.纽约尾盘,澳元兑美元升0.2%,报1.0476美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2967 1.3066 -0.76 +0.17 1.2945

美元/日圆 82.39 82.46 -0.08 +7.08 76.94

欧元/日圆 106.83 107.75 -0.85 +7.30 99.56

美元/瑞郎 0.9321 0.9256 +0.70 -0.59 0.9376

英镑/美元 1.6048 1.6096 -0.30 +3.30 1.5535

美元/加元 0.9911 0.9914 -0.03 -2.77 1.0193

澳元/美元 1.0485 1.0452 +0.32 +2.54 1.0225

欧元/瑞郎 1.2090 1.2105 -0.12 -0.44 1.2144

欧元/英镑 0.8078 0.8117 -0.48 -3.01 0.8329

新西兰元/美元 0.8325 0.8286 +0.47 +6.95 0.7784

美元/挪威克朗 5.6515 5.6242 +0.49 -5.44 5.9766

欧元/挪威克朗 7.3285 7.3498 -0.29 -5.29 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6338 6.5933 +0.61 -3.69 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.6042 8.6156 -0.13 -3.47 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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