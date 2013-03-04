欧元下挫 因意大利政局具不确定性且ECB可能提早降息

* 欧元/美元接近上周五触及的两个半月低位1.2965美元

* 意大利再次举行大选投票的可能性上升

* 人们越加押注欧洲央行本周将降息

路透纽约3月4日 - 欧元兑美元周一接近两个半月低点，兑日圆亦下跌，因意大利政治局势不确定，而且欧洲央行(ECB)可能较之前预期更早降息。

上周意大利选举结果出现政治僵局后，似乎更倾向于再举行一轮投票。分析师担心如果没有一个稳定的政府，意大利可能将难以推行必要的改革，以使借贷和债务受控。

意大利10年期公债收益率因此升至4.881%，表现逊于除希腊以外所有欧元区国家公债。

“欧元仍不受青睐，自上个月意大利议会选举结果出炉以来就是如此了，”纽约梅隆银行市场策略主管Samarjit Shankar称。

对意大利情势的担忧再起动摇了投资者信心，令欧元区3月投资者信心大幅下降，并引发对欧洲央行短期内将降息的臆测。

尽管路透上周调查显示，分析师预计欧洲央行本周四将维持利率不变，但一些策略师预期该央行将下修通胀前景，并将最早在4月会议上降息25个基点。

欧元区信心数据公布后，欧元兑美元触及当日低位1.2980美元,距上周五降至的两个半月低位1.2965美元不远。欧元尾盘大致持稳于1.3018美元.

据称停损单在1.2960美元下方,期权障碍分别位于1.2950、1.2925、和1.2900。如果跌破1.2900美元，那么欧元将跌向1.2842美元的下一支撑位，此为200日移动均线切入位。

欧元兑日圆跌0.2%至121.60日圆。

欧元区经济前景黯淡，一些分析师称，如果周二欧元区将公布的服务业采购经理人指数(PMI)和周三公布的经济成长数据低于预期，可能将进一步推低欧元。

“人们越来越认为，欧洲央行将更愿意将指标利率降至纪录新低，”DailyFX外汇分析师David Song称。

“如果欧元区基本面凸显该地区经济增长和通胀前景变差，或将继续拖累欧元汇率，”Song补充称。

投资者抛售澳元等与经济成长相关货币，此前中国公布了抑制楼市的措施。

澳元兑美元一度跌至近八个月低点1.0113美元，当日跌0.1%，报1.0190美元.

美元兑日圆下滑0.2%，至93.40日圆，日低为93.15日圆。

WorldWide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称，美元兑日圆在下穿93.40的停损位后，跌势加速，支撑位可能在93.15和93。

本周其他举行会议和发布声明的央行包括澳洲央行、日本央行、加拿大央行和英国央行。

Bank of the West副总裁兼外汇顾问Sean Cotton称，“这些央行在会议上可能对通胀持更温和的态度，这应实际上支撑美元，”

另外美国将于周五公布2月非农就业数据。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3025 1.3020 +0.04 -1.28 1.3194

美元/日圆 93.46 93.56 -0.11 +7.75 86.74

欧元/日圆 121.76 121.83 -0.06 +6.39 114.45

美元/瑞郎 0.9407 0.9426 -0.20 +2.75 0.9155

英镑/美元 1.5114 1.5036 +0.52 -7.00 1.6251

美元/加元 1.0272 1.0267 +0.05 +3.54 0.9921

澳元/美元 1.0195 1.0202 -0.07 -1.91 1.0393

欧元/瑞郎 1.2255 1.2277 -0.18 +1.49 1.2075

欧元/英镑 0.8619 0.8656 -0.43 +6.22 0.8114

新西兰元/美 0.8277 0.8248 +0.35 -0.07 0.8283

元

美元/挪威克 5.7120 5.7515 -0.69 +2.68 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.4385 7.4915 -0.71 +1.34 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.4129 6.4299 -0.26 -1.32 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.3518 8.3745 -0.27 -2.63 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 于春红;审校 徐文焰)

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