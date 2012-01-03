欧元有望在未来10年成为全球首要货币--ECB管委诺亚

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透巴黎12月31日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚撰文称,如果欧元区领导人在加强财政整合方面取得成功,则下一个十年欧元有望成为全球首要货币.该文将在法国报纸Journal du Dimanche上发表.
诺亚在该文章中称,"如果我们能够执行布鲁塞尔峰会所做的所有决定,我们将变得更加强壮."该文章定於1月1日出版,这是欧元区开始全面使用欧元的10周年纪念日.
"未来10年,欧元或许可以成为世界首要货币."
诺亚还表示,欧元保护了购买力,改善了贸易和竞争,促进了工人的流动.
他说,过去10年中,欧元已成为仅次于美元的全球第二大储备货币.
与诺亚的态度形成对比的是,该报纸将发布的一份民意调查显示,有50%的法国人认为推出欧元是一个糟糕的主意,另有35%的人对欧元持肯定态度.(完)
--编译 侯向明;审校 张涛
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