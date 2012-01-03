欧元有望在未来10年成为全球首要货币--ECB管委诺亚

2011年12月8日在布鲁塞尔街边拍到的一个接近完工的欧元海报。 REUTERS/Francois Lenoir

路透巴黎12月31日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚撰文称,如果欧元区领导人在加强财政整合方面取得成功,则下一个十年欧元有望成为全球首要货币.该文将在法国报纸Journal du Dimanche上发表.

诺亚在该文章中称,"如果我们能够执行布鲁塞尔峰会所做的所有决定,我们将变得更加强壮."该文章定於1月1日出版,这是欧元区开始全面使用欧元的10周年纪念日.

"未来10年,欧元或许可以成为世界首要货币."

诺亚还表示,欧元保护了购买力,改善了贸易和竞争,促进了工人的流动.

他说,过去10年中,欧元已成为仅次于美元的全球第二大储备货币.

与诺亚的态度形成对比的是,该报纸将发布的一份民意调查显示,有50%的法国人认为推出欧元是一个糟糕的主意,另有35%的人对欧元持肯定态度.(完)