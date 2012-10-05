欧元触及两周高位 因欧洲央行称准备好购债

* 德拉吉确认将支撑欧元

* 欧洲央行维持利率在0.75%不变,关注西班牙

* 市场谨慎等待日本央行利率决策

路透纽约10月4日电---欧元兑美元和日圆周四上涨,此前欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行准备好实施购债计划,这会拉低负债沉重国家的借款成本.

欧洲央行购债计划的细节仍不得而知,但这是该行应对欧债危机整体策略的重要组成部分.

欧洲央行总裁德拉吉表示,该行有"完全有效的支持机制"来实施计划.这令投资人放心.他在记者会没有阐述计划细节,但欧元受希望带动上涨.

欧洲央行维持利率在0.75%不变,之後德拉吉的记者会也没有什麽意外.

德拉吉表示,欧洲央行购债的决定缓和了欧元区的紧张气氛.

"欧元上涨...因认为欧洲央行准备好在必要时采取行动."GFT汇市策略师Neal Gilbert表示.

德拉吉还再度表达了守卫欧元区货币体系和欧元的决心.他表示,"欧元是不可逆转的",他还坚定承诺保持欧元区货币政策的"单一性".

7月,德拉吉承诺将竭尽所能保卫欧元,引发欧元从两年低点反弹.这也有助於缓和对欧元区可能瓦解的担忧.

在美国联邦储备委员会(FED,美联储)发布9月会议记录显示委员们对需要更多货币政策普遍认同後,欧元兑美元从大涨近1%的升势中回落.美联储还讨论了采用通胀和失业率数字门槛作为货币政策指引.

上月,美联储推出开放式的大规模购买抵押贷款支持债券计划,以提振经济.

在周五美国发布9月就业报告前,欧元也缩减涨幅.路透访查的分析师预计,9月非农就业岗位增加11.3万,失业率由8.1%增至8.2%.

"我不是说此次就业报告没有前几个月那麽重要,但美联储购债的开放式承诺可能令此次报告的重要性降低了一些."苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Kim表示,他预计市场反应可能平平.

纽约午後,在美联储发布会议记录前,欧元兑美元升近1%,之後缩减涨幅,报1.3016美元,升0.87%.盘中触及1.3031美元的9月21日来最高水准.欧元兑日圆升0.82%,报102.13日圆,盘中触及102.18日圆的两周高位.

**关注西班牙**

西班牙有可能寻求救助以启动欧洲央行购债计划,令投资人对沽出欧元持谨慎态度.但同时,对西班牙何时可能寻求救助的不确定性也限制了欧元的升幅.

但分析师相信,西班牙的预算提案看来考虑到了要寻求救助.

周四的市场焦点还有西班牙标售40亿欧元公债,得标利率较上次标售下滑.

欧元兑瑞郎升至两周高位,之後回落,当日持平,报1.2110瑞郎,欧元兑英镑从两周高位小幅回撤,报0.8042英镑.

英镑兑美元升0.75%,报1.6194美元,此前英国央行维持利率和量化宽松政策总体规模不变,一如预期.

**关注日本央行**

日圆表现普遍不振,兑美元和欧元一度跌至两周低点,投资人担心日本央行周五可能意外放宽政策.

美元兑日圆午後持平,报78.46日圆.

上月才增加购买资产计划的日本央行受到强大的政治压力,要求其提供更多货币刺激措施,以尽力提振经济成长并压制日圆.

市场预计,日本央行将维持利率不变,以判断最新放宽政策的效果.在其10月30日下次货币政策会议前,进一步放宽政策的压力将持续.

"鉴於日本央行两周前刚进一步放宽了政策,我们认为此次会议可能按兵不动,除非日圆因一些理由大涨,导致财务省考虑干预汇市."美银美林周四给客户的报告写道.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3017 1.2904 +0.88 +0.56 1.2945

美元/日圆 78.47 78.46 +0.01 +1.99 76.94

欧元/日圆 102.15 101.27 +0.87 +2.60 99.56

美元/瑞郎 0.9302 0.9382 -0.85 -0.79 0.9376

英镑/美元 1.6190 1.6074 +0.72 +4.22 1.5535

美元/加元 0.9804 0.9874 -0.71 -3.82 1.0193

澳元/美元 1.0238 1.0213 +0.24 +0.13 1.0225

欧元/瑞郎 1.2110 1.2110 +0.00 -0.28 1.2144

欧元/英镑 0.8039 0.8028 +0.14 -3.48 0.8329

新西兰元/美元 0.8210 0.8190 +0.24 +5.47 0.7784

美元/挪威克朗 5.6927 5.7542 -1.07 -4.75 5.9766

欧元/挪威克朗 7.4130 7.4300 -0.23 -4.20 7.7379

美元/瑞典克朗 6.5979 6.6845 -1.30 -4.21 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.5938 8.6251 -0.36 -3.59 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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