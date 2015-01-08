焦点：欧元区12月通胀率五年来首见负值 恐致ECB祭出购债法宝

焦点：澳洲央行维持利率在纪录低点1.5%不变 担心缓慢的薪资增长
路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。
路透布鲁塞尔1月7日 - 欧元区12月通胀率转为负值，为2009年来首见，油价下跌推动消费者物价降幅高于预期，从而可能会促使欧洲央行(ECB)开始印钞。
欧盟统计局周三公布，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2%，11月为上升0.3%。这是欧元区继2009年10月通胀率为负0.1%之后，首次出现负值。接受路透调查的分析师原预期为下降0.1%。
欧洲央行一直力争要将中期通胀率维持在略低于2%处，外界普遍预期央行为应对经济陷入通缩，将祭出印钞购买政府公债的计划。
“有可能这一数据正是他们(欧洲央行)所需要的，”ING首席经济分析师Peter Vanden Houte说道。“经济疲弱，通胀率为负值。这应该足够了。”
另据欧盟统计局公布，欧元区11月失业率稳定在11.5%，不过失业人口较上月增加3.4万人。
扣除波动性能源和食品价格的核心通胀，12月同比持稳于0.7%，和11月、10月的水平相同。
但能源价格大跌6.3%，未加工食品价格下滑0.1%，盖过了服务成本上升1.2%的影响。自6月以来油价已经下跌过半，布兰特原油周三报在每桶约51美元。
“由于油价更进一步下跌，通胀率下行趋势将持续到未来数月。我们预计1月HICP将再次大幅下降，同比料下滑0.5%左右，”法国巴黎银行高级欧洲分析师Gizem Kara说。
“根据我们预估，HICP通胀率在2015年大多数时间将都略低于零。”
欧元1999年问世以来，负通胀率的情况只出现过一次，当时是在2009年且维持了五个月。不过自从2013年10月以来，通胀率就一直低于1%，即欧洲央行所谓的“危险区域”。
IHS Global Insight分析师Howard Archer说，欧洲央行通常会略过油价对通胀造成的改变。但12月数据出炉后，央行肯定将“严重关切”通胀预期将更加疲弱的发展。通胀预期疲弱将导致消费者预期价格进一步下跌而暂不消费，这将使得通缩更难以根除。
德国财政部发言人重申，欧元区最新通胀数据未改变其所持的尚未有通缩风险的观点。
**要开始购债了吗？**
由于利率已经降至最低，欧洲央行一直在准备推出量化宽松计划，为欧元区经济注入更多资金，以提振需求并推高通胀率。
经济学家表示，欧洲央行可能在1月22日的下次会议上决定推出这样的购债计划，不过总裁德拉吉必须先过德国央行这一关，后者的反对意见可能让任何计划的空间受限。
“如果必须对低通胀时间持续太久的局面作出反应，我们将在2015年初采取行动，我们已做好技术上的准备，可以调整举措的规模、速度和组成。管理委员会内部对此意见一致，”德拉吉1月1日表示。
最近已有多名官员表示，欧洲央行可能要求希腊或葡萄牙等国央行预留额外资金，以弥补这类购债计划可能产生的损失。
这将把量化宽松的风险成本推给各个国家，批评人士称，这有可能影响到振兴整体欧元区的努力。本月立陶宛加入后，欧元区共有19个成员国。
希腊将于1月25日举行议会选举，也让形势变得愈加复杂。在民调中领先的左翼激进联盟党表示，将取消财政撙节计划并勾销一大批国债，这令欧洲央行购买希腊公债的风险进一步攀升。
“希腊问题可能让欧洲央行在宣布(量化宽松)时面对更为复杂的局面，”荷兰银行经济分析师Nick Kounis表示。
“我们预期欧洲央行将在1月的会议上宣布，将着手推行大规模资产购买计划，包括购买主权公债。不过，央行有可能在3月前暂时不提供任何进一步的细节，以便能有机会观察希腊情势的演变。”(完)
(编译 孙茉莉/李婷仪/陈宗琦；审校 许娜/李春喜/郑茵)
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