焦点：欧元区12月通胀率五年来首见负值 恐致ECB祭出购债法宝

图中为欧洲央行总部前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透布鲁塞尔1月7日 - 欧元区12月通胀率转为负值，为2009年来首见，油价下跌推动消费者物价降幅高于预期，从而可能会促使欧洲央行(ECB)开始印钞。

欧盟统计局周三公布，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2%，11月为上升0.3%。这是欧元区继2009年10月通胀率为负0.1%之后，首次出现负值。接受路透调查的分析师原预期为下降0.1%。

欧洲央行一直力争要将中期通胀率维持在略低于2%处，外界普遍预期央行为应对经济陷入通缩，将祭出印钞购买政府公债的计划。

“有可能这一数据正是他们(欧洲央行)所需要的，”ING首席经济分析师Peter Vanden Houte说道。“经济疲弱，通胀率为负值。这应该足够了。”

另据欧盟统计局公布，欧元区11月失业率稳定在11.5%，不过失业人口较上月增加3.4万人。

扣除波动性能源和食品价格的核心通胀，12月同比持稳于0.7%，和11月、10月的水平相同。

但能源价格大跌6.3%，未加工食品价格下滑0.1%，盖过了服务成本上升1.2%的影响。自6月以来油价已经下跌过半，布兰特原油周三报在每桶约51美元。

“由于油价更进一步下跌，通胀率下行趋势将持续到未来数月。我们预计1月HICP将再次大幅下降，同比料下滑0.5%左右，”法国巴黎银行高级欧洲分析师Gizem Kara说。

“根据我们预估，HICP通胀率在2015年大多数时间将都略低于零。”

欧元1999年问世以来，负通胀率的情况只出现过一次，当时是在2009年且维持了五个月。不过自从2013年10月以来，通胀率就一直低于1%，即欧洲央行所谓的“危险区域”。

IHS Global Insight分析师Howard Archer说，欧洲央行通常会略过油价对通胀造成的改变。但12月数据出炉后，央行肯定将“严重关切”通胀预期将更加疲弱的发展。通胀预期疲弱将导致消费者预期价格进一步下跌而暂不消费，这将使得通缩更难以根除。

德国财政部发言人重申，欧元区最新通胀数据未改变其所持的尚未有通缩风险的观点。

**要开始购债了吗？**

由于利率已经降至最低，欧洲央行一直在准备推出量化宽松计划，为欧元区经济注入更多资金，以提振需求并推高通胀率。

经济学家表示，欧洲央行可能在1月22日的下次会议上决定推出这样的购债计划，不过总裁德拉吉必须先过德国央行这一关，后者的反对意见可能让任何计划的空间受限。

“如果必须对低通胀时间持续太久的局面作出反应，我们将在2015年初采取行动，我们已做好技术上的准备，可以调整举措的规模、速度和组成。管理委员会内部对此意见一致，”德拉吉1月1日表示。

最近已有多名官员表示，欧洲央行可能要求希腊或葡萄牙等国央行预留额外资金，以弥补这类购债计划可能产生的损失。

这将把量化宽松的风险成本推给各个国家，批评人士称，这有可能影响到振兴整体欧元区的努力。本月立陶宛加入后，欧元区共有19个成员国。

希腊将于1月25日举行议会选举，也让形势变得愈加复杂。在民调中领先的左翼激进联盟党表示，将取消财政撙节计划并勾销一大批国债，这令欧洲央行购买希腊公债的风险进一步攀升。

“希腊问题可能让欧洲央行在宣布(量化宽松)时面对更为复杂的局面，”荷兰银行经济分析师Nick Kounis表示。

“我们预期欧洲央行将在1月的会议上宣布，将着手推行大规模资产购买计划，包括购买主权公债。不过，央行有可能在3月前暂时不提供任何进一步的细节，以便能有机会观察希腊情势的演变。”(完)

(编译 孙茉莉/李婷仪/陈宗琦；审校 许娜/李春喜/郑茵)

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