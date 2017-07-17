分析：担心欧洲央行太敏感 欧元不敢放开手脚大涨一场

路透伦敦7月14日 - 促成欧元兑美元进一步升值的条件，似乎已经万事俱备，唯独只欠了适度乐观的预估。

这更多要归咎于欧洲央行(ECB)的敏感性，而非市场动能或经济推动因素。

期权市场上的前瞻性定价和投资者看空美元的布仓情况为数年来最强，显示推动欧元飙升的能量在迅速累积。

然而策略师们对欧元未来一年走势的看法却谨慎得多。

近期路透调查访问的65位分析师和银行策略师中，只有汇丰一家准备预估欧元/美元今年将达到1.20，这比当前汇率高出5%，而调查预估中值为1.13。

这和欧元近期的劲扬走势形成鲜明对比。两周前欧洲央行总裁德拉吉的一场讲话推动欧元跳涨近2.5%，此后欧元继续飙升，逼近1.15。

许多分析师称，这种反差源于投资者担忧欧洲央行对欧元进一步上涨的反应。

“他们(欧洲央行)对金融形势很敏感，如果欧元只是上涨2-3%，那我认为不会有什么问题，”Millennium Global旗下资产组合投资联席主管Richard Benson称。

“但若升至1.20美元之上则肯定是另一回事儿。如果同时欧洲股市走软，而且与二线国家的收益率之差扩大，那就是个更大的问题。”

美国经济自2011年以来好转提振美元、压低欧元，并为欧元区出口带动下的整体经济复苏助一臂之力。

因此摆在预测者面前的最大一道难题是，在欧洲央行可能缓慢迈向政策正常化过程中，其到底愿意容忍欧元升值多少。

欧元贸易加权指数在过去18个月和12个月分别上涨7.6%和3%，但上一季的涨幅就超过了4%，并触及欧洲央行2015年初启动量化宽松以来的最高水准。

道富银行宏观策略欧洲主管Tim Graf称，该数据尚不让人担忧，但未来数月若出现类似上升则会加大风险。

“要是看看任何的实际有效汇率图，就会发现汇价看起来仍是超级便宜。他们可能甚至乐见这样的强势，因为这表明经济形势在改善，”他说。

“要是倍增，那他们可能就得费思量了。”

**鹰眼**

市场思考的重点，是欧洲央行自身释出的关切欧元讯息。

德拉吉6月27日释出讯息后还不到24小时，欧洲央行官员就介入进来，借助介绍背景情况来缓和德拉吉言论的影响。大多数分析师对此的解读是该行对欧元的涨幅做出反应。

尽管欧洲央行没有汇率目标，但知情人士称委员会成员密切关注市场动态，尤其是震荡时期的市场状况，譬如像德拉吉的讲话。

德拉吉在2014年时曾称，欧元每涨10%，就可使总体通胀率下滑0.4-0.5个百分点。

而在2015年欧元大幅下跌时，德拉吉对于跌势影响的说法则要更加含糊一些。目前欧洲央行人士的预测给出了另外一种可能的情形，即未来两年欧元将走软，而非走强。

虽然欧元出现任何大幅上涨都受到关切，但消息人士表示，相比汇率，决策者更关注债券收益率，他们认为欧洲央行的资产购买计划是关键的政策传导工具，并担心收益率急升会让央行前功尽弃。

欧洲央行执委科尔最近表示，在欧洲央行2.3万亿欧元资产购买计划实施初期欧元升值是政策带来的副作用，而不是目标。

“不但没有‘以邻为壑’，欧洲央行的货币宽松政策反而还提高了全球需求，从而稳定了全球经济，尤其是在欧元区拖累全球经济增长数年之后，”科尔表示。

只是市场并不十分认同这一点。

“对欧洲央行而言这是个问题。在过去欧元处在当前的汇率水准时，我们曾看到他们口头打压欧元，”美银美林驻伦敦的G10货币外汇策略主管Athanasios Vamvakidis表示。

“目前的欧元汇率已超过他们做通胀预测时假定的水准。如果欧元兑美元汇率在1.20美元，那是政策正常化时才会出现的均衡水平。因此如果把商业周期考虑在内，欧元兑美元汇价在1.20是被高估了。”(完)