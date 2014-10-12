综述：欧元集团主席提出经济成长协定 因应衰退疑虑升高

图中为欧洲央行总部大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透华盛顿10月10日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆听取全球要求采取行动以提振欧洲疲弱经济的呼吁，在周五提出新的成长协定，以打破政策桎梏，并透过提供便宜资金和预算目标转圜余地的犒赏方式来刺激各国进行改革。

国际货币基金组织(IMF)今年已三度调降全球经济成长预测，并认为欧洲疲弱情况是最大隐忧，许多决策人士、经济学家和投资者也都认同这点。

在华盛顿参加IMF和世界银行年会的欧洲官员都设法打消这样的悲观看法，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉谈到欧元区的复苏是推迟而非告终。

迪塞尔布洛姆利用这个论坛来提出欧洲的最新“成长协定”，对展开大胆经济改革的国家提供更多的财政转圜空间及低息欧盟资金。

“这种对欧洲经济的悲观情绪没有道理可言，”迪塞尔布洛姆对路透表示。“在南欧、波罗的海和爱尔兰，凡是实际上已执行该策略且进行改革的国家都已恢复经济成长。这再次证明，改革不会损及成长，而且有助于快速复苏。”

“此刻全球经济的最大风险...是欧元区落入衰退和陷入危机的风险”，英国财政大臣欧思邦对记者表示。

美国财政部长杰克卢也老调重弹，认为拥有强劲经济和稳健公共财政的国家应该贡献更多心力来提振全球需求。

“需求和结构性供应面改革应该要一起进行，才能刺激经济走强，”他在声明稿中表示。

**质疑新处方**

对于基础建设支出作为治癒全球经济的最新处方，包括欧思邦在内的数位官员表达了怀疑看法。在全球金融危机爆发后六年，全球经济仍然难以站稳脚步。IMF表示，基础建设支出可对经济有短期的拉抬作用，同时改善长期的经济成长前景。

20国集团(G20)上个月同意未来几年将刺激经济成长，主要是透过在基础建设方面进行公共投资。但自此之后，欧元区包括德国在内又有新的疲弱证据，金融市场因此惶惶不安，并突显出急迫感。

“我们并不希望满足于普普通通的经济成长，”加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)对记者表示。

周五时全球股市触及八个月低位；油价跌至2010年以来最低水准。美元在连涨13周后周线收低，因预期美联储可能必须推迟升息计划。

**关注德国**

当数个欧元区国家政府因过高的债务和财政赤字而焦头烂额之际，IMF、美国和其他G20国家则再次呼吁德国扩大支出并提振疲弱成长。

然德国拒绝这样的呼吁，并坚持其明年联邦预算平衡的目标。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在华盛顿重申他的立场，即欧洲需要经济改革，不要乱开支票。资深官员本周稍早对路透表示，欧洲进一步疲弱的证据及陷入衰退的威胁，可能仍会迫使德国有所动作。

相较之下，法国和意大利已宣布不符合赤字目标的预算计划；欧盟官员们正在做最后的努力，以说服这两国调整草案以避免可能被驳回的结果。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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