欧元未来岌岌可危 欧盟面临抉择时刻

* 金融市场受欧元区援助计划的预期提振

* 围绕修改欧盟条约的纷争料将主导市场

* 意大利、希腊和爱尔兰将展现撙节承诺

* 多位CEO警告若各国不能达成协议,有关国家将无法募集资金

路透巴黎12月4日电---欧元将迎来决定性的一周,因在美国的急切敦促下,欧盟(EU)领导人寻求达成一份令人信服的援助计划.

尽管在短期内,市场对敲定协议以化解欧债危机和支撑欧元的可能性表示乐观,但其结果仍充满变数,欧盟即将於周四和周五在布鲁塞尔举行峰会.

"本周,欧元的稳定前景,进而欧洲的经济复苏和就业都岌岌可危,"欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)向路透表示."这需要欧盟高峰会拿出一个令人信服的行动方案."

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)则向报纸Publico表示,"我们必须找到一个解决方案"来平息欧债危机."倘若我们做不到,那麽很明显,这可能象征着欧盟就此走向终结."

假若一切都像德国和法国所计划的那样进展,欧盟或将会在周五晚间朝着实现财政联盟的方向迈出一步,并同意修改欧盟条约,以便在欧元区17个成员国中实施强制性的财政纪律.

欧洲央行(ECB)周四应会降息以抵御隐现的经济衰退,同时或采取新措施为欧洲摇摇欲坠的银行提供较长期融资.

意大利、希腊与西班牙的新首脑将会说明他们对严格撙节措施和结构性经济改革的承诺,这些举措旨在解决债务问题并恢复投资者信心.

若政界通过加强欧元区一体化,展现出维护欧元和克服危机的可靠决心,则可能促使欧洲央行采取更多行动支持意大利和西班牙债券,巩固市场信心的扭转.

"说到底,要看欧洲央行怎麽做,以及政治领袖能否拿出充分令人信服的计划,让欧洲央行干预有据可依,"欧盟一位高层消息人士透露.该人士要求匿名,以尊重欧洲央行的独立性.

但若欧盟在迟疑数月後仍无法达成一致,或是再次出台折衷举措,投资者从欧元区债市逃离的速度或加快,信心恐进一步衰减,到明年1月危机或将加剧,因届时意大利或不得不发起大规模的再融资行动.

荷兰主要跨国企业的执行长(CEO)们在报纸发布联合声明,警告称欧元区距离午夜"只剩下一分钟的时间".

"明年将约有1万亿欧元的再融资需求,而利率的风险溢价正在飞涨.这意味着很多国家将几乎不可能实现再融资,现在到了采取行动的紧迫关头."飞利浦(PHG.AS)执行长范豪顿在电视节目Buitenhof中表示.

**默克尔会否采取宽容态度?**

美国财长盖特纳将从周二起访问法兰克福、柏林、巴黎、马赛和米兰,这是其9月初以来第四次出访欧洲,凸显出华盛顿对避免欧元区崩溃的重视.盖特纳此访旨在敦促欧洲主要官员采取果断措施.

接近德国总理默克尔的消息人士称,尽管面临德国央行的反对,但默克尔准备同意欧洲央行加大购买受困国家债券的力度,以作为短期过渡措施,直至实施更严格的预算控制.

但情况可能不会完全按照计划推进.

默克尔周一与法国总统萨科齐会谈,以就经济治理共同提出一项框架性提议,但德法两国仍在欧元区如何管控成员国预算方面存在巨大分歧.

欧盟主席范龙佩将出任本周末布鲁塞尔峰会的主席,他的助手称,范龙佩将就在不触碰欧盟条约的情况下实施更加严格的预算控制提出选项,以及指出需要修正的措施.

欧洲议会主席Jerzy Buzek上周五警告称,改变条约或将引发分裂并带来风险.但外交人士称,这对梅克尔来说,是政治上所必须的.

德国前总理施密特周日敦促德国化解外界对其主宰欧洲的担心,并帮助拯救欧元区受困国家,并警告称否则德国将面临被孤立的风险.

对於英国首相卡梅伦来说,要麽同意修改条约,要麽坐等欧元区17个成员国在现有欧盟条约外达成一项单独的协定.前者会激怒英国国内的欧元怀疑论者,且无助於让伦敦重获欧洲事务的重要决策权,而後者则可能使欧洲发展不同步的状况愈发严重.

**抄捷径**

德国及法国希望以简便方式取代复杂的条约修改程序,将新的预算程序一并包进欧元区14号协议修正案.德法两国希望得以避开召开议会,至少让多数国家不必进行公民投票或国会表决批准.

这已激怒部分议员,他们表示,欧盟大国剥夺了各国议会在预算案上的主权性,而且没有任何民意基础.

法国及德国辩称,债务危机情况危急,需要迅速行政动作以避免发生灾难,而且成员国已经签署同意1992年马斯垂克条约的预算规定.

意大利总理蒙堤周日提前举行内阁会议,通过强力撙节措施及经济改革.爱尔兰则将公布一份2012年撙节预算.

政府消息人士称,蒙堤的减支加税方案规模,两年内将达到约200亿欧元.约半数将用於降低赤字,到2013年时达到预算平衡.

希腊议会周二将对2012年撙节预算给予最终核准.

周三及周四,欧洲人民党(EPP)领袖将在法国马赛开会,EPP为泛欧中间偏右政党,其领袖们掌控着欧盟多数政府.这将是德法两国领袖游说盟友接受修改条约的最後机会.欧盟峰会将从周四晚宴展开.(完)

--编译 肖群英/隋芬/丁琦/蔡美珍;审校 侯向明 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。