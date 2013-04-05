欧股大跌 因交易商对欧央行未出台新刺激措施失望

* FTSEurofirst指数跌1.1%，Euro STOXX 50指数跌0.7%

* 交易商对欧洲央行没有出台新刺激措施感到失望

* 防御类股中表现出众的个股成为获利了结目标

路透伦敦4月4日 - 欧洲股市周四大跌，因交易商对欧洲央行没有出台新刺激措施感到失望，对近期表现出众的个股获利了结。

欧洲央行维持利率不变，也没有出台新的刺激措施。在近期欧元区公布了疲弱的经济数据后，一些交易商原本指望欧洲央行会祭出为小企业提供特别信贷计划等举措。

欧洲央行总裁德拉吉在央行政策会议结束后举行的记者会上表示，他预计今年稍后经济开始复苏，但央行将密切关注未来出炉的经济数据，并准备在必要时降息。

欧洲央行保持指标利率在0.75%的纪录低位，一如市场预期。

在欧洲央行总裁德拉吉讲话后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3扩大跌幅，收低1.1%，报1,180.65点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 .STOXX50E跌0.7%，报2,621.43点。

科技股.SX8P，工业股.SXNP和消费类股.SXQP .SX3P跌幅最大，介乎1.3-1.7%。

首季有出色表现的联合利华(ULVR.L)和罗氏制药ROG.VX等传统的防御类股跌1.5-2.1%。

英国富时100指数.FTSE收跌1.19%，报6,344.12点。德国DAX指数.GDAXI跌0.73%，报7,817.39点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.77%，报3,726.16点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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