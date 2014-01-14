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寰宇花絮 | 2014年 1月 14日 星期二 10:24 BJT

数据显示去年下半年欧元假钞大增

路透法兰克福1月13日 -欧洲央行周一表示，去年下半年被禁止流通的欧元假钞数量较上半年增加11.4%，达到35.3万张。

这是自2010年年底以来的最高水平，不过在流通的欧元数量达150亿张，欧元假钞比例依然很小。

欧洲央行周一发布新版10欧元钞票，称这将有助于其防范制假钞者。

20欧和50欧的钞票依然是假钞制造者的最爱，占全部假钞的逾四分之三。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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